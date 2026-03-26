Fótbolti

Glódís vissi strax upp á sig sökina

Sindri Sverrisson skrifar
Glódís Perla Viggósdóttir var glaðbeitt eftir sigurinn gegn Manchester United á Old Trafford í gærkvöld. Getty/Martin Rickett

Glódís Perla Viggósdóttir gat gengið glöð af velli á Old Trafford í gærkvöld, eftir frábæran 3-2 sigur gegn Manchester United, og var sjálfsagt enn fegnari en ella því hún hafði fengið dæmda á sig vítaspyrnu í leiknum.

Glódís er fyrirliði Bayern München og hún leiddi liðið út á Old Trafford í sögulegum leik í gærkvöld, þegar United spilaði í fyrsta sinn í 8-liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu.

Pernille Harder kom Bayern tvívegis yfir í leiknum en United náði jafnoft að jafna og kom fyrra markið eftir víti sem dæmt var á Glódísi. 

Eins og sjá má í hápunktum leiksins hér að neðan gerði Glódís enga tilraun til að mótmæla dómnum, eftir að hennar gamli liðsfélagi Lea Schüller skaut boltanum upp í hönd Glódísar.

Vítadóminn og öll helstu atvik úr leiknum má sjá að neðan:

Glódís hugsar þó eflaust liðsfélögum sínum þegjandi þörfina eftir að hafa fengið Schüller eina gegn sér í vítateignum, eftir að United-liðið spilaði sig auðveldlega í gegnum fjóra leikmenn Bayern úti á kanti.

En Bayern endaði á að vinna leikinn 3-2 þökk sé fallegu sigurmarki hinnar tvítugu, japönsku Momoko Tanikawa sem skoraði á 84. mínútu.

Bayern er því með forskot fyrir seinni leik liðanna á Allianz Arena næsta miðvikudagskvöld, þar sem það ræðst hvort það verður Glódís eða United sem kemst í undanúrslit Meistaradeildarinnar í fyrsta sinn á ferlinum. Þangað hefur Bayern nefnilega ekki komist frá árinu 2021, eða áður en Glódís gekk í raðir félagsins.

Meistaradeild Evrópu í fótbolta kvenna

