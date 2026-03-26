Glódís vissi strax upp á sig sökina Sindri Sverrisson skrifar 26. mars 2026 10:33 Glódís Perla Viggósdóttir var glaðbeitt eftir sigurinn gegn Manchester United á Old Trafford í gærkvöld. Getty/Martin Rickett Glódís Perla Viggósdóttir gat gengið glöð af velli á Old Trafford í gærkvöld, eftir frábæran 3-2 sigur gegn Manchester United, og var sjálfsagt enn fegnari en ella því hún hafði fengið dæmda á sig vítaspyrnu í leiknum. Glódís er fyrirliði Bayern München og hún leiddi liðið út á Old Trafford í sögulegum leik í gærkvöld, þegar United spilaði í fyrsta sinn í 8-liða úrslitum Meistaradeildar Evrópu. Pernille Harder kom Bayern tvívegis yfir í leiknum en United náði jafnoft að jafna og kom fyrra markið eftir víti sem dæmt var á Glódísi. Eins og sjá má í hápunktum leiksins hér að neðan gerði Glódís enga tilraun til að mótmæla dómnum, eftir að hennar gamli liðsfélagi Lea Schüller skaut boltanum upp í hönd Glódísar. Vítadóminn og öll helstu atvik úr leiknum má sjá að neðan: Glódís hugsar þó eflaust liðsfélögum sínum þegjandi þörfina eftir að hafa fengið Schüller eina gegn sér í vítateignum, eftir að United-liðið spilaði sig auðveldlega í gegnum fjóra leikmenn Bayern úti á kanti. En Bayern endaði á að vinna leikinn 3-2 þökk sé fallegu sigurmarki hinnar tvítugu, japönsku Momoko Tanikawa sem skoraði á 84. mínútu. 🪄𝑷𝒍𝒂𝒚𝒆𝒓 𝒐𝒇 𝒕𝒉𝒆 𝒎𝒂𝒕𝒄𝒉 ✨ pic.twitter.com/A3W9SJEENe— FC Bayern Frauen (@FCBfrauen) March 25, 2026 Bayern er því með forskot fyrir seinni leik liðanna á Allianz Arena næsta miðvikudagskvöld, þar sem það ræðst hvort það verður Glódís eða United sem kemst í undanúrslit Meistaradeildarinnar í fyrsta sinn á ferlinum. Þangað hefur Bayern nefnilega ekki komist frá árinu 2021, eða áður en Glódís gekk í raðir félagsins.