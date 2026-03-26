Viktor Bjarki Daðason og Daníel Tristan Guðjohnsen voru báðir á skotskónum í dag þegar íslenska 21 árs landsliðið vann sannfærandi 6-2 sigur á Eistlandi í undankeppni EM 2027.
Viktor Bjarki sló í gegn með danska félaginu FC Kaupmannahöfn í Meistaradeildinni í vetur og Daníel Tristan spilar með stórliði Malmö í Svíþjóð. Þeir eru vonarstjörnur íslenska fótboltans og þeir sýndu af hverju í kvöld.
Báðir skoruðu þeir í báðum hálfleikjum leiksins.
Daníel Tristan kom Íslandi í 1-0 strax á 2. mínútu og Viktor Bjarki kom íslenska liðinu aftur yfir rétt fyrir hálfleik.
Viktor Bjarki skoraði þriðja markið íslenska liðsins á 50. mínútu og Daníel Tristan skoraði annað mark sitt sex mínútum síðar.
Hilmir Rafn Mikaelsson kom inn á fyrir Daníel og var ekki lengi að komast á blað og koma Íslandi í 5-1 á 73. mínútu.
Annar varamaður, Helgi Fróði Ingason, skoraði sjötta markið á 79. mínútu.
Eistarnir minnkuðu muninn þannig að í lokin munaði fjórum mörkum á liðunum.
Hér fyrir neðan má sjá öll mörk íslenska liðsins í leiknum.