HM-ævintýrið búið hjá Heimi Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 26. mars 2026 22:39 Heimir Hallgrímsson hugar hér að Sammie Szmodics sem fékk slæmt höfuðhögg stuttu eftir að hann kom inn á völlinn. Getty/Seb Daly HM-draumur Íra er úti eftir 4-3 tap á móti Tékkum í vítakeppni í undanúrslitum umspilsins um laus sæti á HM í fótbolta í sumar. Leikurinn sjálfur endaði með 2-2 jafntefli og ekkert var skorað í framlengingunni. Þetta leit lengi vel út fyrir Heimi Hallgrímsson og lærisveina hans í írska landsliðinu en þeir misstu þetta frá sér. Írar misstu niður 2-0 forystu í leiknum sjálfum og komust síðan einnig yfir í vítakeppninni en það dugði ekki. Caoimhín Kelleher varði fyrst víti en þá fóru liðsfélagar hans á taugum og létu Matej Kovár verja frá sér tvö víti. Jan Kliment tryggði Tékkum áfram með því að skora úr lokaspyrnunni. Finn Azaz og Alan Browne voru skúrkarnir en þeir klikkuðu á tveimur síðustu vítaspyrnum Íra eftir að þeir Troy Parrott, Adam Idah og Robert Brady höfðu skorað úr þremur fyrstu spyrnunum. Tékkar taka á móti Dönum í hreinum úrslitaleik um sæti á HM í sumar. HM 2026 í fótbolta Heimir Hallgrímsson þjálfar landslið Írlands