„Tannlæknirinn hefur fengið sinn séns og nú verður hann að fara“ Aron Guðmundsson skrifar 27. mars 2026 10:02 Lærisveinar Heimis Hallgrímssonar lutu í lægra haldi gegn Tékkum í umspili fyrir HM í gær. HM draumurinn orðinn að engu. Vísir/Getty Eamon Dunphy, fyrrverandi landsliðsmaður Írlands og opinber andstæðingur Heimis Hallgrímssonar hefur endanlega fengið nóg af Eyjamanninum eftir að HM draumur Íra varð að engu í gær. Hann vill að Heimir verði rekinn úr starfi landsliðsþjálfara Írlands, ekki í fyrsta skipti sem hann lætur það út úr sér. HM-draumur Írlands og Heimis Hallgrímssonar er úti eftir tap í vítaspyrnukeppni gegn Tékklandi í Prag í gærkvöld. Írar komust tveimur mörkum yfir í leiknum en glutruðu niður forustu sinni og töpuðu á endanum í vítaspyrnukeppni. Írar voru farnir að sjá fyrir sér HM draum í uppsiglingu og úrslitaleik um sæti á mótinu gegn Dönum á heimavelli en sitja nú eftir með sárt enni. Brostna drauma. „Í svona stöðu sem þjálfarinn á að stíga inn“ Eamon Dunphy verður seint talinn stuðningsmaður Heimis. Hann hefur reglulega í gegnum tíðina tætt Eyjamanninn í sig í pistlum á írska miðlinum Irish Mirror og það varð engin breyting þar á eftir leik gærkvöldsins. „Írland hafði sigurinn í höndum sínum en kastaði honum frá sér,“ skrifar Dunphy í pistli sem birtist á vef Irish Mirror. „Glutruðu niður tveggja marka forystu, leikurinn fer í framlengingu og tapast í vítaspyrnukeppni. Þetta er ekki óheppni. Þetta er óstjórn.“ Skömmu eftir seinna markið, í stöðunni 2-0, hafi írska landsliðið verið með stjórn á leiknum. „Góð lið drepa klára leikinn í svoleiðis stöðu. Vel þjálfuð lið stjórna slíkjum leikjum. Írland gerði hvorugt.“ Írska landsliðið hafi brotnað undir pressu þegar að Tékkland minnkaði muninn með marki úr vítaspyrnu. „Mistök eiga sér stað en það sem skilgreinir lið er hvernig það bregst við. Viðbrögð Írlands voru kaotísk. Það er í svona stöðu sem þjálfarinn á að stíga inn. Þú þarft strúktúr, skýrleika og leiðtogahæfni frá hliðarlínunni. Í stað þess að fá þetta, fengum við ringulreið.“ Heimir ræðir við sína menn í gær.Vísir/Getty „Landsliðsfótbolti er ekki flókinn“ Dunphy verður seint talinn aðdáandi Heimis. Í raun hefur hann aldrei gefið Eyjamanninum tækifæri eftir að hann var ráðinn landsliðsþjálfari Írlands. Írland hefur ekki komist á HM síðan árið 2002. Nokkrum sinnum hefur liðið komist í umspil um sæti á mótinu síðan þá en aldrei tekist að komast alla leið. Heimi hafði tekist að ná upp mikilli stemningu í kringum írska landsliðið á nýjan leik, eitthvað sem hafði ekki verið raunin í mörg ár en Dunphy hefur séð nóg. „Landsliðsfótbolti er ekki flókinn. Hann snýst um skipulag og að taka réttar ákvarðanir á réttum tíma. Það gekk allt upp hjá Írlandi snemma leiks en svo glataðist allt. Spurningin er: Af hverju? Leitin að svarinu leiðir mann alltaf á sama stað. Þjálfarinn. Það eru jákvæð teikn á lofti í þessum landsliðshópi. Parrot er alvöru hæfileikabúnt og aðrir leikmenn geta staðið sig á þessu gæðastigi en leikkerfið er að bregðast þeim. Eða skortur á leikkerfi sem spilar á styrkleikum þeirra.“ Tapið sé ekki aðeins glatað tækifæri heldur merki um djúpstætt vandamál. „Fyrir mitt leiti er lokaniðurstaðan óumflýjanleg. Þetta hefur verið reynt til hins ítrasta. Sönnunargögnin eru til staðar, ekki bara í þessum leik. Tannlæknirinn hefur fengið sitt tækifæri. Nú verður hann að fara.“ Heimir Hallgrímsson skrifaði nýverið undir nýjan samning við írska knattspyrnusambandið sem gildir fram yfir Evrópumót landsliða árið 2028. Írar verða gestgjafar næsta Evrópumóts, ásamt Englandi, Skotlandi og Wales, og því ljóst að Heimi er ætlað að stýra írska liðinu á heimavelli sumarið 2028. Heimir Hallgrímsson þjálfar landslið Írlands HM 2026 í fótbolta 