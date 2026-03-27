„Tann­læknirinn hefur fengið sinn séns og nú verður hann að fara“

Aron Guðmundsson skrifar
Lærisveinar Heimis Hallgrímssonar lutu í lægra haldi gegn Tékkum í umspili fyrir HM í gær. HM draumurinn orðinn að engu. Vísir/Getty

Eamon Dunphy, fyrrverandi landsliðsmaður Írlands og opinber andstæðingur Heimis Hallgrímssonar hefur endanlega fengið nóg af Eyjamanninum eftir að HM draumur Íra varð að engu í gær. Hann vill að Heimir verði rekinn úr starfi landsliðsþjálfara Írlands, ekki í fyrsta skipti sem hann lætur það út úr sér. 

HM-draumur Ír­lands og Heimis Hall­gríms­sonar er úti eftir tap í víta­spyrnu­keppni gegn Tékk­landi í Prag í gærkvöld. Írar komust tveimur mörkum yfir í leiknum en glutruðu niður for­ustu sinni og töpuðu á endanum í víta­spyrnu­keppni.

Írar voru farnir að sjá fyrir sér HM draum í upp­siglingu og úr­slita­leik um sæti á mótinu gegn Dönum á heima­velli en sitja nú eftir með sárt enni. Brostna drauma.

„Í svona stöðu sem þjálfarinn á að stíga inn“

Eamon Dun­p­hy verður seint talinn stuðnings­maður Heimis. Hann hefur reglu­lega í gegnum tíðina tætt Eyja­manninn í sig í pistlum á írska miðlinum Irish Mirror og það varð engin breyting þar á eftir leik gærkvöldsins.

„Ír­land hafði sigurinn í höndum sínum en kastaði honum frá sér,“ skrifar Dun­p­hy í pistli sem birtist á vef Irish Mirror. „Glutruðu niður tveggja marka for­ystu, leikurinn fer í fram­lengingu og tapast í víta­spyrnu­keppni. Þetta er ekki óheppni. Þetta er óstjórn.“

Skömmu eftir seinna markið, í stöðunni 2-0, hafi írska lands­liðið verið með stjórn á leiknum.

„Góð lið drepa klára leikinn í svo­leiðis stöðu. Vel þjálfuð lið stjórna slíkjum leikjum. Ír­land gerði hvorugt.“

Írska lands­liðið hafi brotnað undir pressu þegar að Tékk­land minnkaði muninn með marki úr víta­spyrnu.

„Mistök eiga sér stað en það sem skil­greinir lið er hvernig það bregst við. Viðbrögð Ír­lands voru kaotísk. Það er í svona stöðu sem þjálfarinn á að stíga inn. Þú þarft strúktúr, skýr­leika og leið­toga­hæfni frá hliðar­línunni. Í stað þess að fá þetta, fengum við ringul­reið.“

Heimir ræðir við sína menn í gær.

„Landsliðsfótbolti er ekki flókinn“

Dun­p­hy verður seint talinn aðdáandi Heimis. Í raun hefur hann aldrei gefið Eyja­manninum tækifæri eftir að hann var ráðinn lands­liðsþjálfari Ír­lands.

Ír­land hefur ekki komist á HM síðan árið 2002. Nokkrum sinnum hefur liðið komist í um­spil um sæti á mótinu síðan þá en aldrei tekist að komast alla leið.

Heimi hafði tekist að ná upp mikilli stemningu í kringum írska lands­liðið á nýjan leik, eitt­hvað sem hafði ekki verið raunin í mörg ár en Dun­p­hy hefur séð nóg.

„Lands­liðs­fót­bolti er ekki flókinn. Hann snýst um skipu­lag og að taka réttar ákvarðanir á réttum tíma. Það gekk allt upp hjá Ír­landi snemma leiks en svo glataðist allt. Spurningin er: Af hverju? Leitin að svarinu leiðir mann alltaf á sama stað. Þjálfarinn.

Það eru jákvæð teikn á lofti í þessum lands­liðs­hópi. Par­rot er al­vöru hæfi­leika­búnt og aðrir leik­menn geta staðið sig á þessu gæða­stigi en leik­kerfið er að bregðast þeim. Eða skortur á leik­kerfi sem spilar á styrk­leikum þeirra.“

Tapið sé ekki aðeins glatað tækifæri heldur merki um djúp­stætt vanda­mál.

„Fyrir mitt leiti er lokaniður­staðan óum­flýjan­leg. Þetta hefur verið reynt til hins ítrasta. Sönnunar­gögnin eru til staðar, ekki bara í þessum leik. Tann­læknirinn hefur fengið sitt tækifæri. Nú verður hann að fara.“

Heimir Hall­gríms­son skrifaði nýverið undir nýjan samning við írska knatt­spyrnu­sam­bandið sem gildir fram yfir Evrópumót lands­liða árið 2028. Írar verða gest­gjafar næsta Evrópumóts, ásamt Eng­landi, Skot­landi og Wa­les, og því ljóst að Heimi er ætlað að stýra írska liðinu á heima­velli sumarið 2028.

