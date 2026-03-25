Guð­rún og fé­lagar skrefi nær úr­slita­leiknum eftir dramatík í Prag

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Guðrún Arnardóttir stóð í vörn sænska liðsins og er nú með úrslitaleik í Evrópukeppni í sjónmáli. vísir/Anton

Íslenska landsliðskonan Guðrún Arnardóttir og félagar hennar í Hammarby unnu dramatískan 3-2 útisigur á tékkneska liðinu Spörtu Prag í fyrri leik undanúrslitaleiks liðanna í Evrópubikar kvenna.

Hammarby lenti 2-1 undir átta mínútum fyrir leikslok en tókst að tryggja sér sigurinn með tveimur mörkum undir lokin.

Hammarby fer því með eins marks forskot í seinni leikinn þar sem liðið verður á heimavelli. Í úrslitaleiknum bíða annaðhvort Eintracht Frankfurt eða Íslendingaliðið Häcken.

Guðrún spilaði allan leikinn í vörn Hammarby.

Elin Sörum kom Hammarby í 1-0 í uppbótartíma fyrri hálfleiks og þannig var staðan þar til á 60. mínútu þegar Antonie Stárová jafnaði fyrir Spörtu.

Michaela Khyrová kom svo Sparta yfir á 82. mínútu en Sofia Reidy jafnaði þremur mínútum síðar eftir stoðsendingu frá Sörum.

Sigurmarkið skoraði svo varamaðurinn Fanny Peterson í uppbótartímanum en hún er aðeins sextán ára gömul.

Evrópubikar kvenna í fótbolta Sænski boltinn

