Íslenska landsliðskonan Guðrún Arnardóttir og félagar hennar í Hammarby unnu dramatískan 3-2 útisigur á tékkneska liðinu Spörtu Prag í fyrri leik undanúrslitaleiks liðanna í Evrópubikar kvenna.
Hammarby lenti 2-1 undir átta mínútum fyrir leikslok en tókst að tryggja sér sigurinn með tveimur mörkum undir lokin.
Hammarby fer því með eins marks forskot í seinni leikinn þar sem liðið verður á heimavelli. Í úrslitaleiknum bíða annaðhvort Eintracht Frankfurt eða Íslendingaliðið Häcken.
Guðrún spilaði allan leikinn í vörn Hammarby.
Elin Sörum kom Hammarby í 1-0 í uppbótartíma fyrri hálfleiks og þannig var staðan þar til á 60. mínútu þegar Antonie Stárová jafnaði fyrir Spörtu.
Michaela Khyrová kom svo Sparta yfir á 82. mínútu en Sofia Reidy jafnaði þremur mínútum síðar eftir stoðsendingu frá Sörum.
Sigurmarkið skoraði svo varamaðurinn Fanny Peterson í uppbótartímanum en hún er aðeins sextán ára gömul.