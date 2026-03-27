Sævar Atli Magnússon, hefur ítrekað verið sleginn niður í jörðina eftir að hafa meiðst í leik með íslenska landsliðinu í fótbolta. Fjórum skurðaðgerðum síðar vonast hann til að nú birti til eftir að hafa upplifað hræðslu varðandi framhaldið.
Það óraði engum fyrir því krefjandi tímabili sem tók við hjá Sævari Atla, leikmanni Brann, eftir að hann meiddist í leik með íslenska landsliðinu gegn Frakklandi í október á síðasta ári. Vissulega var óvænt að sjá Breiðhyltinginn, sem kallar ekki allt ömmu sína, leggjast niður í grasið og á sama tíma sagði það okkur að eitthvað mikið var að.
Liðþófi í hné hafði rifnað frá beini og ljóst að margra vikna tímabil í átt að bata væri framundan það tímabil hefur þó verið mun lengra en vonir stóðu til. Sævar gekkst undir sína fjórðu aðgerð á föstudaginn síðastliðinn, hann hefur ítrekað verið sleginn niður og einnig þjáðst um hríð af alvarlegri blóðsýkingu.
„Ég var orðinn smá hræddur á einum tímapunkti. Maður hugsaði margt. Ég óttaðist ekki um líf mitt, hugsaði aldrei það langt en hugsaði alveg að þetta gæti haft mikil áhrif á minn feril,“ segir Sævar Atli í ítarlegu viðtali við íþróttadeild Sýnar um tíma þurfti hann að vera með sýklalyf í æð í sex vikur til að vinna á blóðsýkingunni og léttist um sex kíló.
„Mesta höggið var núna. Að fara í þessa fjórðu aðgerð. Fyrir hana hafði ég verið kominn aftur út til Noregs, farinn að byggja vöðvann upp aftur og vonast eftir því að fara geta byrjað að hlaupa aftur. Jákvæðnin var loksins komin aftur en þá fer ég aftur í myndatöku og fæ annað högg. Þarf að fara aftur í aðgerð. Núna fannst mér ég virkilega vera sleginn niður á jörðina.“
Vika er liðin frá þeirri aðgerð og líður Sævari Atla þokkalega núna að eigin sögn. Hann stefnir á endurkomu eftir HM í sumar.
„Það er virkilega erfitt að vera svona lengi frá. Ég var ekki einu sinni nálægt því að komast aftur inn á völlinn. Fór aldrei í takkaskó. Ég hef ekki klætt mig í takkaskó í sex mánuði. Maður hefur oft séð viðtöl við menn sem hafa lent í erfiðum meiðslum og gat ekki ímyndað mér hvernig væri að ganga í gegnum svoleiðis. Núna veit maður hvernig þetta er. Ég skil núna alla þá sem hafa lent í einhverju og tala um að þeir hafi breyst aðeins, farið að hugsa öðruvísi. Þetta er mjög erfitt. Það er svo margt verra sem getur gerst í lífinu en þetta það sem manni hefur dreymt um að gera er að vera atvinnumaður í fótbolta og spila leiki. Svo er því kippt frá manni og maður hefur ekki neitt.“
Sævar hefur fundið fyrir miklum stuðningi frá Brann og þjálfara sínum Frey Alexanderssyni sem og þeim sem standa að íslenska landsliðinu. Meiðslin komu á þeim tímapunkti þar sem hann var að spila sinn besta fótbolta á ferlinum, lykilmaður í Brann og kominn í byrjunarliðið hjá Íslandi á móti Frökkum.
„Það er aldrei góður tími til þess að meiðast. Þetta var sennilega versti tíminn.“
Þessi lífsreynsla opnaði augu Sævars sem hafði sloppið við alvarleg meiðsli fram að þessu. Hann er staðráðinn í að snúa aftur tvíefldur á völlinn.
Er ótti í þér, hræðsla varðandi framhaldið?
„Ekki ótti. Ég er stressaður fyrir því að koma til baka og sjá hvernig ég verð. Því ég veit það mun taka sinn tíma að fá tilfinninguna aftur og ná upp fótboltalegu getunni sem og leikforminu. Ég er ekkert hræddur um að meiðast aftur. Alls ekki. Ég veit að þegar ég kem til baka þá mun ég hlaupa, pressa og henda mér í einhverjar heimskulegar tæklingar. Þannig er ég bara og hef alltaf verið. Ég er smá stressaður fyrir því hversu langan tíma það mun taka mig að ná mér aftur góðum. Ég er ekki að segja að ég verði sami leikmaðurinn og áður. En ég er á því að ég geti orðið betri en ég var.
Ég tel mig vera orðinn klárari leikmann en ég var. Asnalegt að segja það. En maður hefur fylgst mikið með og reynt að læra. Ég veit það mun taka sinn tíma að koma mér aftur í gang. Ég sætti mig við það en mun leggja hart að mér líka.“