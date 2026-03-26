Íslenski boltinn

Sér um allt í Bestu deildinni: „Fólkið er ekki neitt án leið­toga“

Sindri Sverrisson skrifar
Rúnar Kristinsson er á meðal þeirra sem fengið hafa ráðleggingar frá nýja viðburða- og gæðastjóranum. Skjáskot/Besta deildin

Besta deildin tilkynnti á dögunum um ráðningu á nýjum „viðburða- og gæðastjóra“ deildarinnar sem virðist ætla að skipta sér af hreinlega öllu sem viðkemur liðunum í deildinni.

Nú eru aðeins rétt rúmar tvær vikur þangað til flautað verður til leiks í Bestu deildinni og spennan magnast.

Deildin hefur ráðið Ólafi H. Kristjánsson sem viðburða- og gæðastjóra deildarinnar en karakterinn er hluti af markaðssetningu deildarinnar í ár eins og suma var sjálfsagt farið að gruna. 

Í aðdraganda móts og í sumar fáum við að fylgjast með Ólafi í samskiptum við leikmenn og þjálfara og honum er í raun ekkert óviðkomandi þegar kemur að Bestu deildinni. 

Í fyrsta myndskeiðinu, sem sjá má hér að neðan, fáum við að skyggnast á bakvið tjöldin með Ólafi og heyrum útskýringar á hans hugmyndafræði.

Klippa: Nýr leiðtogi Bestu deildarinnar

Eins og fyrr segir hefst Besta deildin 10. apríl með stórleik Íslandsmeistara Víkings og Breiðabliks.

Besta deild karla

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið