Elsti sonur portúgölsku stórstjörnunnar Cristiano Ronaldo, Ronaldo Jr., æfir þessa dagana í akademíu spænska stórveldisins Real Madrid og gæti gengið til liðs við félagið þar sem faðir hans er goðsögn.
Ronaldo Jr. er fimmtán ára gamall og hefur verið á mála hjá akademíu sádi-arabíska félagsins Al-Nassr þar sem faðir hans er á mála núna og hefur verið síðan árið 2022.
Fyrr í vikunni æfði Portúgalinn ungi með undir sextán ára liði Real Madrid og gæti svo farið að hann gangi í raðir félagsins í náinni framtíð samkvæmt heimildum The Athletic.
Það væri ósanngjarnt gagnvart piltinum unga að ætlast til þess af honum að ná aðeins broti af þeim árangri sem faðir hans hefur náð á sínum glæsta atvinnumannaferli en staðreyndin sú að nafn Ronaldo og Real Madrid eru samofin.
Cristiano Ronaldo er markahæsti leikmaður Real Madrid frá upphafi með 450 mörk í 438 leikjum. Hann varði níu árum í herbúðum spænska stórveldisins og vann Meistaradeild Evrópu fjórum sinnum með liðinu, spænsku úrvalsdeildina í tvígang sem og spænska Konungsbikarinn.
Ronaldo Jr. er fæddur í Bandaríkjunum en spilaði sinn fyrsta landsleik fyrir undir fimmtán ára landslið Portúgal gegn Japan í fyrra og hefur síðan þá reglulega spilað fyrir undir sautján ára lið Portúgal.
Cristiano Ronaldo er 41 árs og núverandi fyrirliði portúgalska A-landsliðsins og hefur verið síðan árið 2008. Hann er markahæsti leikmaðurinn í sögu landsliðsins og varð Evrópumeistari með Portúgal árið 2016. Tímabilin 2018/19 og 2024/25 vann Portúgal Þjóðadeild UEFA með Ronaldo innan sinna raða.