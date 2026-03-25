Íslendingaliðið Häcken er komið langleiðina í úrlsitaleik Evrópubikars kvenna eftir stórsigur í Þýskalandi í kvöld.
Häcken vann 3-0 sigur á Eintracht Frankfurt í fyrri undanúrslitaleiknum og þær eiga seinni leikinn eftir á heimavelli.Häcken sló Breiðablik út úr keppninni og sýndi þá að þær eru til alls líklegar í þessari keppni.Fanney Inga Birkisdóttir og Thelma Karen Pálmadóttir voru báðar í byrjunarliði Häcken, Fanney Inga hélt marki sínu hreinu og Thelma Karen var á vængnum. Thelma fór af velli á 88. mínútu þegar öruggur sigur var í höfn.Hin magnaða Felicia Schröder, átján ára framherji Häcken, skoraði tvívegis í leiknum en fyrsta mark liðsins skoraði Alva Selerud á 16. mínútu.Schröder skoraði mörkin sín á 70. og 84. mínútu.Það stefnir í sænskan úrslitaleik með tveimur Íslendingaliðum því Guðrún Arnardóttir og félagar hennar í Hammarby eru 3-2 yfir eftir útileik í Prag fyrr í kvöld.