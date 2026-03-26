Fótbolti

Danir og Svíar fóru örugg­lega á­fram og Ítalir líka

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Viktor Gyökeres fagnar einu af þremur mörkum sínum í kvöld. Getty/Omar Arnau

Danmörk, Svíþjóð og Ítalía eru öll komin áfram í úrslitaleiki um sæti á HM í fótbolta næsta sumar.

Danir unnu 4-0 sigur á Norður-Makedóníu og mæta annaðhvort Írum eða Tékkum. Gustav Isaksen skoraði tvö mörk en hin mörkin skoruðu Mikkel Damsgaard og Christian Nørgaard. Öll mörk Dana komu í seinni hálfleiknum.

Svíar komust í 3-0 á móti Úkraínu og unnu leikinn að lokum 3-1. Arsenal-framherjinn Viktor Gyökeres var með þrennu í leiknum en hann skoraði mörkin sín á 6., 51. og 73. mínútu og síðasta markið kom úr víti. Úkraínumenn minnkuðu muninn alveg undir lokin.

Svíar mæta Pólverjum á heimavelli í úrslitaleiknum en Pólland vann 2-1 endurkomusigur á Albaníu. Robert Lewandowski jafnaði metin á 63. mínútu og Piotr Zielinski skoraði sigurmarkið eftir stoðsendingu frá Sebastian Szymanski sem lagði upp bæði mörkin.

Ítalir unnu 2-0 heimasigur á Norður-Írum með mörkum frá Sandro Tonali og Moise Kean en Tonali lagði upp seinna markið. Ítalir mæta annaðhvort Wales eða Bosníu í úrslitaleik um sæti á HM.

Kosovo mætir Tyrkjum í úrslitaleik eftir 4-3 sigur á Slóvökum á útivelli en Tyrkir unnu 1-0 sigur á Rúmenum fyrr í kvöld. Kosovo lenti 1-0 undir en komst svo í 4-2.

HM 2026 í fótbolta

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið