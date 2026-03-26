Danir og Svíar fóru örugglega áfram og Ítalir líka Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 26. mars 2026 21:43 Viktor Gyökeres fagnar einu af þremur mörkum sínum í kvöld. Getty/Omar Arnau Danmörk, Svíþjóð og Ítalía eru öll komin áfram í úrslitaleiki um sæti á HM í fótbolta næsta sumar. Danir unnu 4-0 sigur á Norður-Makedóníu og mæta annaðhvort Írum eða Tékkum. Gustav Isaksen skoraði tvö mörk en hin mörkin skoruðu Mikkel Damsgaard og Christian Nørgaard. Öll mörk Dana komu í seinni hálfleiknum. Svíar komust í 3-0 á móti Úkraínu og unnu leikinn að lokum 3-1. Arsenal-framherjinn Viktor Gyökeres var með þrennu í leiknum en hann skoraði mörkin sín á 6., 51. og 73. mínútu og síðasta markið kom úr víti. Úkraínumenn minnkuðu muninn alveg undir lokin. Svíar mæta Pólverjum á heimavelli í úrslitaleiknum en Pólland vann 2-1 endurkomusigur á Albaníu. Robert Lewandowski jafnaði metin á 63. mínútu og Piotr Zielinski skoraði sigurmarkið eftir stoðsendingu frá Sebastian Szymanski sem lagði upp bæði mörkin. Ítalir unnu 2-0 heimasigur á Norður-Írum með mörkum frá Sandro Tonali og Moise Kean en Tonali lagði upp seinna markið. Ítalir mæta annaðhvort Wales eða Bosníu í úrslitaleik um sæti á HM. Kosovo mætir Tyrkjum í úrslitaleik eftir 4-3 sigur á Slóvökum á útivelli en Tyrkir unnu 1-0 sigur á Rúmenum fyrr í kvöld. Kosovo lenti 1-0 undir en komst svo í 4-2. HM 2026 í fótbolta