Árnesingur og Rangæingur grafa fyrir Hvammsvirkjun Kristján Már Unnarsson skrifar 26. mars 2026 21:21 Rangæingurinn Dofri Eysteinsson, eigandi Suðurverks, og Árnesingurinn Jón Örn Ingileifsson, eigandi Fossvéla, buðu saman í næsta verkþátt Hvammsvirkjunar og reyndust lægstbjóðendur. Sigurjón Ólason Verksamningur um framhald framkvæmda við Hvammsvirkjun var undirritaður í dag milli Landsvirkjunar og tveggja sunnlenskra verktaka. Kærumál eru þó enn í gangi en Landsvirkjunarmenn vonast samt til að geta boðið út stærstu verkþættina í sumar. Fjallað var um verkefnið í kvöldfréttum Sýnar en Landsvirkjun hóf undirbúningsframkvæmdir vegna Hvammsvirkjunar í fyrra. Núna í sumar á að halda verkinu áfram með umfangsmikilli jarðvinnu. „Við höldum áfram að vinna í frárennslisskurði og hefjum mokstur fyrir stöðvarhúsi, inntaki og flóðgáttum,“ segir Guðbjartur Jón Einarsson, verkefnastjóri Landsvirkjunar við Hvammsvirkjun. Svona mun stöðvarhús Hvammsvirkjunar líta út. Fjær sjást stíflan í Þjórsá og lónið sem myndast ofan hennar.Landsvirkjun Sex tilboð bárust, það lægsta sameiginlegt boð frá Fossvélum og Suðurverki upp á 896 milljónir króna, sem var einungis 64% af 1.405 milljóna króna kostnaðaráætlun. Verksamningur var undirritaður í höfuðstöðvum Landsvirkjunar í dag en verktakarnir teljast báðir Sunnlendingar. „Já, það er mjög ánægjulegt að fá nágranna okkar í þetta verkefni. Fossvélar voru með okkur í fyrri samningi á síðasta ári og við hlökkum til áframhaldandi samstarfs með þeim og Suðurverki,“ segir Guðbjartur í sjónvarpsfréttinni sem sjá má hér með viðtali við káta Sunnlendinga: Dofri Eysteinsson, eigandi Suðurverks, er Rangæingur og Jón Örn Ingileifsson, eigandi Fossvéla, er Árnesingur. Við spurðum hvort það væri ekki vel við hæfi að Sunnlendingar taki þetta verk í ljósi þess að athafnasvæðið er beggja vegna við Þjórsá. „Jú, jú, þetta er svona táknrænt sko,“ svarar Jón Örn. „Já, já, þetta er gott,“ svarar Dofri. Stíflan, inntakslónið og stöðvarhúsið.Landsvirkjun Og segja báðir að verkið leggist vel í þá. Kærumálum vegna Hvammsvirkjunar er þó ekki lokið. „Það er, eftir því ég best veit, ein kæra núna í gangi vegna virkjunarleyfisins,“ segir Guðbjartur hjá Landsvirkjun en kveðst þó bjartsýnn á að hægt verði að bjóða út stærstu verkþættina síðar á árinu. „Bara í besta falli öðrum hvorum megin við sumarfrí.“ Frárennslisskurðurinn til hægri.Landsvirkjun Og verktakarnir voru leystir út með listaverki frá Koggu með þessum orðum verkefnastjóra Landsvirkjunar: „Þetta egg á að tákna þetta samstarf okkar. Við erum að vinna saman í náttúrunni og þurfum að fara vel með hana. Eggið er náttúrulega bara brothætt en samt sterkt. Það er svona merki um okkar samstarf.“ Guðbjartur Jón Einarsson, verkefnastjóri við Hvammsvirkjun, afhenti fulltrúum verktakanna egg sem táknræna gjöf um brothætta en sterka náttúruna.Sigurjón Ólason Dofri Eysteinsson er einn mesti reynslubolti verktakageirans, orðinn 78 ára gamall. Honum líst vel á samstarfið við Árnesinginn. „Þetta bara á að geta gengið vel hjá okkur Jóni. Við höfum báðir trú á hvor öðrum til þessa verks. Og ég er ekki í neinum vafa með það. Þetta flýtur vel undan okkur. Og okkar mönnum," sagði Dofri. -Þér finnst gott að vinna með svona öldungum? „Já, já, í fylgd með fullorðnum," svarar Jón Örn. „Já, já. Maður eldist aldrei í þessu," segir Dofri. Fulltrúar Landsvirkjunar, Fossvéla og Suðurverks stilltu sér upp fyrir hópmyndatöku að lokinni undirritun verksamnings.Sigurjón Ólason Fyrirtækið hyggst jafnframt hefja stækkun þriggja eldri virkjana í ár. 22. janúar 2026 21:48 Munu reyna að fá nýju virkjunarleyfi hnekkt Umhverfis- og orkustofnun hefur endurútgefið virkjunarleyfi vegna Hvammsvirkjunar. Fyrra leyfi var fellt úr gildi með dómi Hæstaréttar í júlí. Formaður Náttúrugriða segir nokkuð öruggt að náttúruverndarsamtök og landeigendur reyni að fá leyfinu hnekkt. 13. desember 2025 14:43 Mikill meirihluti hlynntur Hvammsvirkjun Tæp sextíu prósent svarenda í skoðanakönnun segjast hlynnt Hvammsvirkjun í Þjórsá en aðeins rúmur fimmtungur er andsnúinn. Gríðarlegur munur er á afstöðu kynjanna til virkjunarinnar en mun fleiri karlar eru fylgjandi henni en konur. 9. september 2025 11:15