Vakta haf­svæðið með ESB-dróna frá Horna­firði

Kjartan Kjartansson skrifar
Ómannaður Tekever AR5-dróni á Hornafjarðarflugvelli. Landhelgisgæslan

Ómannað loftfar á vegum Landhelgisgæslunnar sem er ætlað að hafa eftirlit með hafsvæðinu umhverfis landið verður tekið í notkun í vikunni. Dróninn verður gerður út frá Hornafjarðarflugvelli og er fjármagnaður af Evrópusambandinu.

Flygildið er af gerðinni Tekever AR5 frá samnefndum evrópskum framleiðanda. Það verður nýtt við löggæslu, leit, björgun og mengunareftirlit á hafsvæðinu umhverfis Ísland og á að efla öryggi við leit og björgun á sjó, að því er kemur fram í tilkynningu frá Landhelgisgæslunni.

Útgerð drónans er samstarfsverkefni Siglingaöryggisstofnunar Evrópu (EMSA) og Landhelgisgæslunnar. Evrópusambandið fjármagnar verkefnið en EMSA annaðist samninga við Tekever. Gæslan segir að þetta sé í þriðja skipti sem dróni sé gerður út frá Íslandi í þessum tilgangi með stuðningi EMSA.

