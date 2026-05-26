Vakta hafsvæðið með ESB-dróna frá Hornafirði Kjartan Kjartansson skrifar 26. maí 2026 13:56 Ómannaður Tekever AR5-dróni á Hornafjarðarflugvelli. Landhelgisgæslan Ómannað loftfar á vegum Landhelgisgæslunnar sem er ætlað að hafa eftirlit með hafsvæðinu umhverfis landið verður tekið í notkun í vikunni. Dróninn verður gerður út frá Hornafjarðarflugvelli og er fjármagnaður af Evrópusambandinu. Flygildið er af gerðinni Tekever AR5 frá samnefndum evrópskum framleiðanda. Það verður nýtt við löggæslu, leit, björgun og mengunareftirlit á hafsvæðinu umhverfis Ísland og á að efla öryggi við leit og björgun á sjó, að því er kemur fram í tilkynningu frá Landhelgisgæslunni. Útgerð drónans er samstarfsverkefni Siglingaöryggisstofnunar Evrópu (EMSA) og Landhelgisgæslunnar. Evrópusambandið fjármagnar verkefnið en EMSA annaðist samninga við Tekever. Gæslan segir að þetta sé í þriðja skipti sem dróni sé gerður út frá Íslandi í þessum tilgangi með stuðningi EMSA. Landhelgisgæslan Sveitarfélagið Hornafjörður Hafið Evrópusambandið