Hafi ekki hætt þrátt fyrir ítrekuð högg frá konunni Árni Sæberg skrifar 26. maí 2026 10:21 Héraðsdómur Reykjavíkur mun taka málið fyrir. Vísir/Vilhelm Karlmaður hefur verið ákærður fyrir nauðgun, með því að hafa ekki látið að samræði við konu, eftir að hún gerði honum ljóst að hún vildi ekki lengur stunda við hann samræði. Það gerði konan meðal annars með því að slá hann ítrekað. Í ákæru þess efnis, sem þingfest var í Héraðsdómi Reykjavíkur í síðustu viku, segir að aðfaranótt sunnudags í maí árið 2022 hafi maðurinn nauðgað konunni eftir að þau hófu samræði með vilja beggja, beitt hana ofbeldi og ólögmætri nauðung og haft áfram við hana samræði og önnur kynferðismök án hennar samþykkis. Það hafi hann gert með því að taka um háls hennar og þrengja að á meðan hún reyndi að fá hann til að láta af háttsemi sinni meðal annars með því að slá ítrekað í hann, slegið hana ítrekað í lærið, hrækt í andlit hennar, slegið hana utan undir og rifið í hár hennar, og sett getnaðarlim sinn inn í endaþarm hennar, með þeim afleiðingum að hún hlaut roða og bólgu á hálsi, marbletti á vinstri upphandlegg, roða og bólgu á vinstra læri og grunna sprungu innanvert í endaþarmi. Þess sé krafist að maðurinn verði dæmdur til refsingar og greiðslu alls sakarkostnaðar, auk þess sem konan krefjist þriggja milljóna króna í miskabætur auk lögmannskostnaðar upp á 249 þúsund og málskostnað að mati dómsins. Kynferðisofbeldi Kynbundið ofbeldi Dómsmál Reykjavík