Komu vélar­vana fiski­bát til hjálpar

Árni Sæberg skrifar
Jóhannes Briem var fljótur á vettvang.

Skömmu fyrir klukkan ellefu í morgun barst stjórnstöð Landhelgisgæslunnar aðstoðarbeiðni frá litlum fiskibát sem staddur var við Syðrahraun í Faxaflóa. Vélarbilun hindraði frekari för og rafmagn hafði farið af bátnum.

Í tilkynningu þess efnis frá Landsbjörg segir að áhöfn björgunarskipsins Jóhannesar Briem í Reykjavík hafi verið boðuð út og haldið úr höfn rétt upp úr klukkan 11. Skömmu fyrir klukkan 12 hafi Jóhannes verið kominn að fiskibátnum, sem verður svo dreginn til hafnar í Hafnarfirði.

Engin yfirvofandi hætta sé á ferðum fyrir bát eða skipverja fiskibátsins og reikna megi með að skipin verði komin til hafnar milli 13 og 14.

