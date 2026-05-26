Bein út­sending: Borgar­full­trúar kveðja

Árni Sæberg skrifar
Mikil endurnýjun verður á borgarstjórn eftir síðasta fund kjörtímabilsins í dag.
Mikil endurnýjun verður á borgarstjórn eftir síðasta fund kjörtímabilsins í dag.

Síðasti fundur borgarstjórnar á kjörtímabilinu hefst klukkan 12. Kveðjuræður borgarfulltrúar eru á dagskrá en nokkuð margir borgarfulltrúa kveðja í dag þar sem 16 ef 23 kjörnum borgarfulltrúum hafa aldrei áður setið í borgarstjórn. Beina útsendingu frá fundinum má sjá hér á Vísi.

Á dagskrá fundarins eru umræður um Græna planið svokallaða og samantekt á samtali forsætisnefndar Reykjavíkurborgar við verkalýðshreyfinguna, tillaga óháðra borgarfulltrúa um endurskoðun á götuheitum við Nýja Landspítalann, þrjár fundargerðir ráða og loks kveðjuræður borgarfulltrúa.

Fundinn, sem hefst klukkan 12, má sjá í beinni útsendingu í spilaranum hér að neðan:

