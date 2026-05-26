Sannfærður um að finna eitthvað spennandi að gera Berghildur Erla Bernharðsdóttir skrifar 26. maí 2026 13:52 Valdimar Víðisson er svekktur að vera ekki í meirihluta í Hafnarfirði. Hann mun leita að nýju starfi á næstunni enda aðeins hlutastarf að vera í minnihluta. Vísir Sjálfstæðisflokkur, Viðreisn og Samfylkingin í Hafnarfirði náðu samkomulagi um meirihlutasamstarf í gær og nú stendur til að kynna málefnasamning á blaðamannafundi í Hamranesi klukkan fimm í dag. Valdimar Víðisson oddviti Framsóknarflokksins er sáttur við störf sín sem bæjarstjóri en finnst miður að vera ekki á leið í meirihluta. Hinir ýmsu hafa hins vegar gagnrýnt að Sjálfstæðisflokkur hafi ákveðið að fara í meirihlutasamstarf með Samfylkingu, einkum eftir að Orri Björnsson, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði, varaði við vinstri meirihluta í bænum fyrir kosningarnar í grein t.d. í Morgunblaðinu og á samfélagsmiðlum. Þá eru ekki allir Sjálfstæðismenn í Hafnarfirði á eitt sáttir um samstarfið við Samfylkingu á samfélagsmiðlum. Loks er í gangi undirskriftalisti á Ísland.is, þar sem meirihlutasamstarfi flokkanna þriggja er mótmælt og bent á að Framsóknarflokkurinn, sem fékk þriðja manninn í sveitarstjórnarkosningunum, sé sigurvegari kosninganna. Ríflega 1600 manns hafa nú skrifað undir listann. Meirihlutaviðræðum flokksins og Sjálfstæðisflokks var hins vegar slitið í síðustu viku þegar oddviti Sjálfstæðisflokksins sakaði Valdimar Víðisson, oddvita Framsóknarflokks, um trúnaðarbrest. Valdimar segist ganga sáttur frá borði í dag. „Ég geng stoltur frá þeim verkefnum sem ég hef unnið að og get borið höfuð hátt. Ég hef unnið þetta af heilindum fyrir Hafnarfjörð og Hafnfirðinga. Auðvitað finnst mér miður að, fyrir hönd Framsóknar, að við séum ekki við borðið, enda ótvíræðir sigurvegarar kosninganna. En svona er þetta í pólitíkinni og ekki allt í okkar höndum eins og komið hefur í ljós,“ segir Valdimar. Valdimar hefur verið bæjarstjóri í Hafnarfirði og þangað til í síðustu viku leit út fyrir að hann yrði það áfram. Aðspurður hvort hann hefði ekki átt að haga hlutunum öðruvísi í viðræðum um meirihluta svarar Valdimar: „Ég lít svo raunverulega á að í þessu ferli hafi ég komið fram af heilindum.“ Hann segir að á næstunni fari hann að svipast um eftir nýju starfi en staða bæjarfulltrúa í minnihluta er ekki fullt starf. „Bara núna er ég að fara að taka mér nokkurra vikna frí og svo fer ég að huga að næstu verkefnum og ég hef engar áhyggjur af því. Ég tel mig með þannig starfsreynslu, bæði sem skólastjóri og svo í þessum verkefnum, að ég finni eitthvað spennandi að gera,“ segir hann. Sveitarstjórnarkosningar 2026 Hafnarfjörður Sjálfstæðisflokkurinn Framsóknarflokkurinn Mest lesið Hoppandi reiðir vegna framgöngu Hallgríms í þætti um Davíð Innlent „Af hverju tekur þetta svona langan tíma?“ Innlent Heiða greinir frá morðhótunum Innlent Vonbrigði ef ballið er búið á Hótel Flatey Innlent Auglýsir eftir einstaklingi sem angar af Dior-ilmvatni Innlent Fjögur látin í árekstri skólarútu og lestar Erlent Valdimar kveður sáttur en segir síðustu daga krefjandi Innlent Nauðgaði konu sem hann hitti í körfubolta skömmu áður Innlent Feli í sér óásættanlega hættu og gefi tilefni til aflífunar Innlent Allt tiltækt lið kallað út vegna elds í rafhlaupahjóli innandyra Innlent Fleiri fréttir Telja frumvarp um sjókvíaeldi stangast á við gildandi lög Vakta hafsvæðið með ESB-dróna frá Hornafirði Sannfærður um að finna eitthvað spennandi að gera Heiða greinir frá morðhótunum Selja húsnæðið vegna andstöðu íbúa Komu vélarvana fiskibát til hjálpar Sátt um að klára ESB-umræðu í tæka tíð Sátt á þingi um þjóðaratkvæði og beðið eftir fréttum úr borginni Bein útsending: Borgarfulltrúar kveðja „Af hverju tekur þetta svona langan tíma?“ Afbókuðu hantaveiruskipið í maí en enn væntanlegt í ágúst Hoppandi reiðir vegna framgöngu Hallgríms í þætti um Davíð Hafi ekki hætt þrátt fyrir ítrekuð högg frá konunni Matvælastofnun kærir hótanir til lögreglu Valdimar kveður sáttur en segir síðustu daga krefjandi Allt tiltækt lið kallað út vegna elds í rafhlaupahjóli innandyra Vonbrigði ef ballið er búið á Hótel Flatey Feli í sér óásættanlega hættu og gefi tilefni til aflífunar Auglýsir eftir einstaklingi sem angar af Dior-ilmvatni Sjálfstæðisflokkur, Viðreisn og Samfylking mynda meirihluta í Hafnarfirði Framkvæmdum við Suðurlandsveg frestað Flutt á sjúkrahús með hraði vegna innvortis fíkniefnasmygls Lögðu hald á skotvopn og maður í gæsluvarðhald Nauðgaði konu sem hann hitti í körfubolta skömmu áður Jarðskjálfti við Bárðarbungu í nótt „Svona eldur kviknar ekkert af sjálfu sér“ Kvarta til ESA og Umboðsmanns Alþingis vegna milliverðlagningar útgerðarfyrirtækja Sýknaður af nauðgun þótt konan þætti trúverðug Hafni hundruðum þúsunda fyrir frídaga í fyrsta sinn frá 2014 Níutíu milljóna tjón á nokkrum vikum Sjá meira