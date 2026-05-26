Sann­færður um að finna eitt­hvað spennandi að gera

Berghildur Erla Bernharðsdóttir skrifar
Valdimar Víðisson er svekktur að vera ekki í meirihluta í Hafnarfirði. Hann mun leita að nýju starfi á næstunni enda aðeins hlutastarf að vera í minnihluta.

Sjálfstæðisflokkur, Viðreisn og Samfylkingin í Hafnarfirði náðu samkomulagi um meirihlutasamstarf í gær og nú stendur til að kynna málefnasamning á blaðamannafundi í Hamranesi klukkan fimm í dag. Valdimar Víðisson oddviti Framsóknarflokksins er sáttur við störf sín sem bæjarstjóri en finnst miður að vera ekki á leið í meirihluta. 

Hinir ýmsu hafa hins vegar gagnrýnt að Sjálfstæðisflokkur hafi ákveðið að fara í meirihlutasamstarf með Samfylkingu, einkum eftir að Orri Björnsson, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði, varaði við vinstri meirihluta í bænum fyrir kosningarnar í grein t.d. í Morgunblaðinu og á samfélagsmiðlum. Þá eru ekki allir Sjálfstæðismenn í Hafnarfirði á eitt sáttir um samstarfið við Samfylkingu á samfélagsmiðlum. Loks er í gangi undirskriftalisti á Ísland.is, þar sem meirihlutasamstarfi flokkanna þriggja er mótmælt og bent á að Framsóknarflokkurinn, sem fékk þriðja manninn í sveitarstjórnarkosningunum, sé sigurvegari kosninganna. Ríflega 1600 manns hafa nú skrifað undir listann. Meirihlutaviðræðum flokksins og Sjálfstæðisflokks var hins vegar slitið í síðustu viku þegar oddviti Sjálfstæðisflokksins sakaði Valdimar Víðisson, oddvita Framsóknarflokks, um trúnaðarbrest. Valdimar segist ganga sáttur frá borði í dag.

„Ég geng stoltur frá þeim verkefnum sem ég hef unnið að og get borið höfuð hátt. Ég hef unnið þetta af heilindum fyrir Hafnarfjörð og Hafnfirðinga. Auðvitað finnst mér miður að, fyrir hönd Framsóknar, að við séum ekki við borðið, enda ótvíræðir sigurvegarar kosninganna. En svona er þetta í pólitíkinni og ekki allt í okkar höndum eins og komið hefur í ljós,“ segir Valdimar.

Valdimar hefur verið bæjarstjóri í Hafnarfirði og þangað til í síðustu viku leit út fyrir að hann yrði það áfram. Aðspurður hvort hann hefði ekki átt að haga hlutunum öðruvísi í viðræðum um meirihluta svarar Valdimar: 

„Ég lít svo raunverulega á að í þessu ferli hafi ég komið fram af heilindum.“

 Hann segir að á næstunni fari hann að svipast um eftir nýju starfi en staða bæjarfulltrúa í minnihluta er ekki fullt starf.

„Bara núna er ég að fara að taka mér nokkurra vikna frí og svo fer ég að huga að næstu verkefnum og ég hef engar áhyggjur af því. Ég tel mig með þannig starfsreynslu, bæði sem skólastjóri og svo í þessum verkefnum, að ég finni eitthvað spennandi að gera,“ segir hann.

Sveitarstjórnarkosningar 2026 Hafnarfjörður Sjálfstæðisflokkurinn Framsóknarflokkurinn

