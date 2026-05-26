Af­bókuðu hanta­veiru­skipið í maí en enn væntan­legt í ágúst

Kjartan Kjartansson skrifar
Starfsmenn í Rotterdamhöfn í smitvarnarbúningum vinna að sótthreinsun MV Hondius eftir að hantaveira greindist á meðal farþega í síðasta leiðangri skipsins. Vísir/EPA

Útgerð hollenska skemmtiferðaskipsins Hondius hefur afbókað fyrirhugaða viðkomu þess á Íslandi í vikunni en enn stendur til að það komi hingað síðar í sumar. Þrír farþegar úr síðustu ferð skipsins eru látnir af völdum hantaveiru.

Til stóð að Hondius kæmi til hafnar í Keflavík á föstudag og á Akureyri í næstu viku. Hafnarstjórar í Keflavík og á Akureyri staðfesta hins vegar að skipið hafi verið afbókað.

Eftir að farþegum skipsins var komið frá borði á Kanaríeyjum fyrr í þessum mánuði var því siglt til Rotterdamhafnar til sótthreinsunar. Þangað kom það í byrjun síðustu viku. Þá sagði útgerðarfélagið að það sæi ekki fyrir sér neinar breytingar á siglingaráætlun þess.

Halldór K. Hermannsson, hafnarstjóri Reykjaneshafnar, og Pétur Ólafsson, hafnarstjóri Akureyrarhafnar, staðfesta hins vegar báðir við Vísi að ekkert verði af komu hollenska skipsins þangað nú í maí og júní. Skipið hafi afbókað sig.

Pétur segir að ferð skipsins til Íslands í ágúst hafi ekki verið afbókuð enn sem komið er. Samkvæmt vefsíðu Oceanwide Expeditions, útgerðarfélags Hondius, á skipið að enda fyrirhugaða almyrkaferð sína um Svalbarða og Grænland á Akureyri 15. ágúst.

Hantaveira er almennt ekki talin smitast á milli manna. Argentínsk yfirvöld rannsaka nú hvort að farþegar um borð í Hondius kunni að hafa smitast af nagdýrum á ruslahaugi sem er vinsæll á meðal fuglaáhugafólks í Ushuaia á syðsta odda Suður-Ameríku þaðan sem skipið lagði upp í apríl.

