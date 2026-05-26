Selja húsnæðið vegna andstöðu íbúa Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifar 26. maí 2026 13:17 Svava Arnardóttir er formaður Geðhjálpar. Vísir/ívar Forsvarsmenn Geðhjálpar geta ekki opnað svokallað skjólshús í Breiðholti eins og til stóð vegna andstöðu íbúa við verkefnið. Formaður samtakanna segir málið birtingarmynd fordóma í garð fólks sem glímir við andlegar áskoranir. Þetta kom fram á fundi Geðhjálpar sem haldinn var á Kjarvalsstöðum í hádeginu. Rétt fyrir áramótin gerðu forsvarsmenn samtakanna samning við heilbrigðisráðuneytið og félags- og húsnæðismálaráðuneytið um að koma skjólshúsi á laggirnar. Húsnæðið var hugsað sem athvarf fyrir fólk sem glímir við andlegar áskoranir þar sem það gæti sótt þjónustu á jafningagrundvelli. Í tilkynningu frá Geðhjálp segir að unnið hafi verið að því að kynna úrræðið fyrir nágrönnum en áður en til þess kom hafi aðili úr heilbrigðisráðuneytinu haft samband við nágranna í námunda við skjólshúsið í þeim tilgangi að vara þá við áformunum, eins og það er orðað í tilkynningunni. Rætt var við Ingu Sæland um áformin í lok síðasta árs. Rótgrónir fordómar Svava Arnardóttir, formaður Geðhjálpar segir að staðsetningin hafi verið mjög ákjósanleg fyrir verkefnið. „Við uppfylltum allar kröfur til þess að reka skjólshúsið í þessu umhverfi, þannig þetta snýr ekki að hugmyndafræði eða lagaumgjörð heldur miklu frekar rótgrónum fordómum og viðhorfi umhverfissins. Þannig við sjáum okkur ekki fært að skapa öruggt umhverfi fyrir fólk í tilfinningalegri krísu þar sem þeim myndi vera mætt með andúð.“ Eina í stöðunni sé því að selja húsnæðið. „Við erum loksins búin að kaupa húsnæðið en erum núna að fara að selja það.“ Hún segir hluta af verkefninu að skjólshúsið rísi í rótgrónum hverfum en ekki aðskilið frá samfélaginu. „Við finnum að í samfélaginu er aukin sundrung. Fólk segir: Þetta er flott og fínt úrræði en ekki í mínu hverfi.“ Forsvarsmenn Geðhjálpar muni þó ekki gefast upp en nú er unnið að því að finna nýja staðsetningu fyrir skjólshúsið. Geðheilbrigði Reykjavík Mest lesið Hoppandi reiðir vegna framgöngu Hallgríms í þætti um Davíð Innlent „Af hverju tekur þetta svona langan tíma?“ Innlent Vonbrigði ef ballið er búið á Hótel Flatey Innlent Auglýsir eftir einstaklingi sem angar af Dior-ilmvatni Innlent Fjögur látin í árekstri skólarútu og lestar Erlent Valdimar kveður sáttur en segir síðustu daga krefjandi Innlent Nauðgaði konu sem hann hitti í körfubolta skömmu áður Innlent Feli í sér óásættanlega hættu og gefi tilefni til aflífunar Innlent Allt tiltækt lið kallað út vegna elds í rafhlaupahjóli innandyra Innlent Bandaríkjaher gerði árásir á írönsk skotmörk í dag þrátt fyrir vopnahlé Erlent Fleiri fréttir Komu vélarvana fiskibát til hjálpar Sátt um að klára ESB-umræðu í tæka tíð Sátt á þingi um þjóðaratkvæði og beðið eftir fréttum úr borginni Bein útsending: Borgarfulltrúar kveðja „Af hverju tekur þetta svona langan tíma?“ Afbókuðu hantaveiruskipið í maí en enn væntanlegt í ágúst Hoppandi reiðir vegna framgöngu Hallgríms í þætti um Davíð Hafi ekki hætt þrátt fyrir ítrekuð högg frá konunni Matvælastofnun kærir hótanir til lögreglu Valdimar kveður sáttur en segir síðustu daga krefjandi Allt tiltækt lið kallað út vegna elds í rafhlaupahjóli innandyra Vonbrigði ef ballið er búið á Hótel Flatey Feli í sér óásættanlega hættu og gefi tilefni til aflífunar Auglýsir eftir einstaklingi sem angar af Dior-ilmvatni Sjálfstæðisflokkur, Viðreisn og Samfylking mynda meirihluta í Hafnarfirði Framkvæmdum við Suðurlandsveg frestað Flutt á sjúkrahús með hraði vegna innvortis fíkniefnasmygls Lögðu hald á skotvopn og maður í gæsluvarðhald Nauðgaði konu sem hann hitti í körfubolta skömmu áður Jarðskjálfti við Bárðarbungu í nótt „Svona eldur kviknar ekkert af sjálfu sér“ Kvarta til ESA og Umboðsmanns Alþingis vegna milliverðlagningar útgerðarfyrirtækja Sýknaður af nauðgun þótt konan þætti trúverðug Hafni hundruðum þúsunda fyrir frídaga í fyrsta sinn frá 2014 Níutíu milljóna tjón á nokkrum vikum „Ekki í lífshættu“ Flugáætlun Icelandair hafi fallið á álagsprófi Myndskeið: Leiddur út í járnum eftir sérsveitaraðgerð á Kársnesi Gekk blóðugur í bakarí og sagðist hafa verið skotinn Sérsveitin bregst við „alvarlegu atviki“ á Kársnesi Sjá meira