Innlent

Selja hús­næðið vegna and­stöðu í­búa

Elísabet Inga Sigurðardóttir skrifar
Svava Arnardóttir er formaður Geðhjálpar. Vísir/ívar

Forsvarsmenn Geðhjálpar geta ekki opnað svokallað skjólshús í Breiðholti eins og til stóð vegna andstöðu íbúa við verkefnið. Formaður samtakanna segir málið birtingarmynd fordóma í garð fólks sem glímir við andlegar áskoranir.

Þetta kom fram á fundi Geðhjálpar sem haldinn var á Kjarvalsstöðum í hádeginu. Rétt fyrir áramótin gerðu forsvarsmenn samtakanna samning við heilbrigðisráðuneytið og félags- og húsnæðismálaráðuneytið um að koma skjólshúsi á laggirnar. Húsnæðið var hugsað sem athvarf fyrir fólk sem glímir við andlegar áskoranir þar sem það gæti sótt þjónustu á jafningagrundvelli. 

Í tilkynningu frá Geðhjálp segir að unnið hafi verið að því að kynna úrræðið fyrir nágrönnum en áður en til þess kom hafi aðili úr heilbrigðisráðuneytinu haft samband við nágranna í námunda við skjólshúsið í þeim tilgangi að vara þá við áformunum, eins og það er orðað í tilkynningunni.

Rætt var við Ingu Sæland um áformin í lok síðasta árs.

Rótgrónir fordómar

Svava Arnardóttir, formaður Geðhjálpar segir að staðsetningin hafi verið mjög ákjósanleg fyrir verkefnið.

„Við uppfylltum allar kröfur til þess að reka skjólshúsið í þessu umhverfi, þannig þetta snýr ekki að hugmyndafræði eða lagaumgjörð heldur miklu frekar rótgrónum fordómum og viðhorfi umhverfissins. Þannig við sjáum okkur ekki fært að skapa öruggt umhverfi fyrir fólk í tilfinningalegri krísu þar sem þeim myndi vera mætt með andúð.“

Eina í stöðunni sé því að selja húsnæðið.

„Við erum loksins búin að kaupa húsnæðið en erum núna að fara að selja það.“

Hún segir hluta af verkefninu að skjólshúsið rísi í rótgrónum hverfum en ekki aðskilið frá samfélaginu.

„Við finnum að í samfélaginu er aukin sundrung. Fólk segir: Þetta er flott og fínt úrræði en ekki í mínu hverfi.“

Forsvarsmenn Geðhjálpar muni þó ekki gefast upp en nú er unnið að því að finna nýja staðsetningu fyrir skjólshúsið.

