Donald Trump Bandaríkjaforseti segir stjórnvöld í Íran áfjáð í að komast að samkomulagi til að binda enda á árásir Bandaríkjanna og Ísrael en að þau séu hrædd við að viðurkenna það. Viðsemjendur Bandaríkjanna óttist að vera myrtir af eigin stjórn. „Þeir eru líka hræddir um að verða drepnir af okkur,“ sagði forsetinn í gær.
Karoline Leavitt, fjölmiðlafulltrúi Hvíta hússins, staðhæfði í gær að árangursrík samtöl hefðu átt sér stað milli fulltrúa Bandaríkjanna og Íran síðustu þrjá daga. Íranir væru að leita að „útgönguleið“.
Þvert á fullyrðingar stjórnvalda í Washington virðist hins vegar margt benda til þess að það séu þau sem séu að leita að útgönguleið, út úr illa ígrunduðum aðgerðum.
Þrátt fyrir að einhverjar þreifingar virðist hafa átt sér stað bakvið tjöldinn ítrekaði Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Íran, í gær að þarlend stjórnvöld hefðu alls ekki í hyggju að setjast að samningaborðinu. Að minnsta kosti í bili.
Íranir, þrátt fyrir að hafa sætt hörðum árásum síðustu vikur, eiga enda nokkur tromp á hendi. Umferð um Hormuz-sund liggur enn niðri vegna hótana þeirra og þannig er útlit fyrir áframhaldandi hækkanir á olíuverði og óvissu á fjármálamörkuðum að óbreyttu.
Þá hafa þeir haldið árásum áfram á nágrannaríkin, sem eru afar berskjölduð fyrir tiltölulega ódýrum drónahernaði Íran.
Eftir að hafa valdið stórkostlegum usla, sem mun hafa með sér afdrifaríkar afleiðingar hvernig sem á það er litið, virðist Trump fastur. Honum hefur hvorki tekist að koma stjórnvöldum frá né leggja hald á birgðir Írana af auðguðu úrani, sem þeir munu líklega sækja fast að varðveita og nýta eftir það sem á undan er gengið.
Vegna þessa er alls ekki hægt að útiloka frekari stigmögnun.