Eitt má Donald Trump Bandaríkjaforseti eiga: Hann er góður landafræðikennari. Þótt gáfulegir stjórnmálaskýrendur tali eins og þeir hafi fæðst með vitneskjuna um hvar Hormús-sund er að finna á korti, höfðu fæst okkar heyrt af þessari lífæð nútímans fyrr en í síðasta mánuði – þar með talinn Trump sjálfur, af atburðum síðustu vikna að dæma.
Hvern lengir ekki eftir þeim tíma þegar orðið Hormús hljómaði eins og eftirréttur unninn úr affalls-afurð leikskólastarfs en ekki yfirvofandi heimskreppa?
Fáir virðast skilja hvað Trump gengur til með handahófskenndu stríðsbrölti sínu í Íran. Það aftrar þó ekki áhrifamönnum á Vesturlöndum frá því að sýna óskiljanlegum athöfnum hans skilning.
Í stað þess að standa í lappirnar og benda á að keisarinn gleymdi ekki bara að bera brúnkukremið á hálsinn á sér og eyrun, tipla bljúgir valdamenn á tánum kringum Trump með krosslagða fingur og von í hjarta um að næsta fórnarlamb þess elds og brennisteins sem rignir yfir heimsbyggðina verði einhver annar en þeir. Eða, eins og sjálfskipaður Yoda okkar Íslendinga, Ólafur Ragnar Grímsson, orðaði það í sjónvarpsþættinum Silfrinu þegar Trump hótaði að hernema Grænland: „Fæst orð bera minnsta ábyrgð“ og „allt kann sá sem bíða kann“.
Réttsýni kemst ekki á blað yfir heitustu tískufylgihluti ársins 2026. Fleðulæti eru hins vegar orðin pólitískt kænskubragð.
Sé horft um öxl sést hins vegar glöggt að slík aðferðafræði gagnast lítt gegn Trump.
Í maí á síðasta ári gerði Donald Trump sérstakan viðskiptasamning við Breta.
Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, sagði daginn „frábæran“ og samninginn „sögulegan“ um leið og hann smjaðraði fyrir forsetanum. Hann lét þess þó ógetið að samningurinn bætti aðeins hluta þess skaða sem nýir innflutningstollar Trump höfðu valdið Bretum.
Skopmyndateiknari dagblaðsins The Times fangaði gjörninginn næsta dag í myndasögu sem sýnir Trump hrinda Starmer út í sundlaug. Þar sem Starmer liggur við drukknun kastar Trump til hans björgunarhring. Starmer klöngrast upp úr lauginni og þakkar Trump lífgjöfina með faðmlagi.
Trump lætur í veðri vaka að lokun Hormús-sunds sé sönnun þess að Íran sé ógn sem þurfi að uppræta.
Trump er eins og maður sem sparkar í geitungabú og álítur það réttlætingu á sparkinu að geitungur skjótist í kjölfarið út úr því og stingi hann í fótinn.
Bandaríkjaforseti segir nú þau lönd, sem nýti sér siglingaleiðina um Hormús-sund, þurfi sjálf að sinna þar öryggisgæslu. Trump sé hins vegar náðarsamlegast opinn fyrir því að hjálpa þessum löndum með „vandræði sín í Hormús-sundi“ sé hann beðinn um það.
Fráleitt er til þess að hugsa að þjóðarleiðtogar þakki Trump fyrir að bæta skaða sem hann olli sjálfur. Það væri þó ekki í fyrsta sinn.
Í júní á síðasta ári sprengdi bandaríski herinn upp þrjár kjarnorkurannsóknastöðvar í Íran.
Á leiðtogafundi NATO nokkrum dögum síðar kepptust þjóðarleiðtogar við að þakka Donald Trump fyrir að stöðva áform Írana um að koma sér upp kjarnorkuvopnum.
Enginn þeirra vakti hins vegar máls á því að það var Donald Trump sjálfur sem hafði á fyrra kjörtímabili sínu „sprengt upp“ fjölþjóðlegt kjarnorkusamkomulag við Íran, sem haldið hafði kjarnorkuvánni í skefjum með friðsamlegum hætti.
Þeir sem gera sér grillur um að aðgerðaáætlunin „fæst orð bera minnsta ábyrgð“ sé líkleg til árangurs vaða í villu og svíma. Spyrjið bara Keir Starmer.
Bresk útgáfa af grínþættinum Saturday Night Life, sem sýndur hefur verið í Bandaríkjunum um áratuga skeið, var frumsýnd um síðustu helgi. Undanlátssemi Keir Starmer við Donald Trump var viðfangsefni fyrsta skopatriðis þáttarins. Í stiklunni telur Starmer árangurslaust í sig kjark til að hringja í Trump og tilkynna honum að hann vilji ekki senda bresk herskip í Hormús-sund.
Sir Keir makes a difficult phone call. #SNLUK #SNL #SaturdayNightLive pic.twitter.com/GRpKaka3Rj— Sky TV (@skytv) March 22, 2026
Daginn eftir þáttinn áttu hinir raunverulegu Trump og Starmer símafund um ástandið í Hormús-sundi.
Áralöng þægð skilaði Starmer litlu öðru en háðung.
Rétt fyrir fundinn deildi Trump skopatriðinu af Starmer úr Saturday Night Life á samfélagsmiðli sínum.
Svo lengi sem Trump vefur valdamönnum – sjálfskipuðum og kjörnum – um fingur sér hefur hann okkur öll að fíflum.
Við spriklum nú í sundlauginni sem Trump hrinti okkur út í. Láti hann svo lítið að kasta til okkar björgunarhring ætlast hann til að við þökkum honum fyrir.
Ef veruleikinn hefði hlotið tilnefningu til Óskarsverðlaunanna, sem fram fóru á sunnudaginn, hefðu aðstandendur hans komið tómhentir heim. Klén tragikómedía um stríð, veðrið og verðbólgu vekur fáar aðrar tilfinningar en löngun til að labba út í hléi. Hvernig nokkrum datt í hug að leggjast í gerð verksins sætir furðu.
Fyrrverandi sjónvarpsmaðurinn, Pete Hegseth, sem nú fer með hlutverk varnarmálaráðherra Bandaríkjanna, tjáði sig glaðhlakkalegur á fréttamannafundi í síðustu viku um stríðsaðgerðir Bandaríkjanna og Ísraels gegn Íran. Sagði hann Írani búna að vera – eða eins og upptendraður unglingur sem spilaði tölvuleiki með vinum sínum í stofunni hjá mömmu sinni myndi orða það eftir aðeins of margar dósir af Pepsi Max: Hann sagði að þeir væru „toast“.
