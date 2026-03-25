Ætla að lýsa öldunga látna nema þeir sýni lífs­mark

Að vera eða ekki vera, það er efinn fyrir þjóðskrá Finnlands um hóp háaldraðra einstaklinga sem hún veit ekki hvort sé lífs eða liðinn.
Vísir/Getty

Þjóðskrá Finnlands íhugar nú að skráð á þriðja þúsunds manns sem eru hundrað ára eða eldri nema öldungarnir gefi sig fram og sanni að þeir séu á lífi. Einstaklingarnir á lista stofnunarinnar hafa ekkert látið á sér kræla í skrám hennar undanfarin fimm ár.

Gamla fólkið hafði frest til gærdagsins til þess að sýna fram á að þeir væru enn í þessum heimi. Finnska ríkisútvarpið segir að frá því að þjóðskráin auglýsti listann í desember hafi um fjögur hundruð svör borist.

Viðmælandi fjölmiðilsins hjá þjóðskránni segir lista af þessu tagi tekna saman árlega. Yfirleitt komi í ljós að fólk hafi flutt úr landi fyrir mörgum áratugum. Finnskir ríkisborgarar sem búa erlendis eiga engu að síður að tilkynna um giftingar, fæðingar og dauðsföll til yfirvalda í heimalandinu.

