Gert ráð fyrir að aðildarviðræður klárist á kjörtímabilinu Sunna Sæmundsdóttir skrifar 25. mars 2026 12:50 Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, kom fyrir utanríkismálanefnd Alþingis í morgun. vísir/Vilhelm Samþykki Íslendingar að ganga í Evrópusambandið er gert ráð fyrir að aðildarviðræðum verði lokið fyrir lok kjörtímabilsins og að fyrri umferð í nauðsynlegum breytingum á stjórnarskrá verði fyrir næstu kosningar. Utanríkisráðherra sat fyrir svörum á fundi utanríkismálanefndar Alþingis í morgun. Ráðherra segir engar viðræður hafnar. Á nefndarfundinum var Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, meðal annars spurð hvenær væri gert ráð fyrir að mælt yrði fyrir nauðsynlegum breytingum á stjórnarskrá, samþykki Íslendingar að ganga í ESB. Miðað er við að verði gert undir lok kjörtímabilsins. „Ef þjóðin segir já, að hún vilji sjá samning, vilji sjá þá kosti og þau tæki og þau tækifæri sem felast í því að eiga þessi samtöl með öllu því sem þeim fylgir, eins og að tryggja yfirráð yfir sjávarauðlindinni, tryggja undirstöður íslensks samfélags en um leið taka virkan þátt með því að eiga sæti við borðið með öðrum Evrópuþjóðum, að þá erum við að sjá að við förum í skýrslugjöf. Síðan verður farið af stað í aðildarviðræður, það verði sent til Evrópusambandsins að við óskum þess að klára eða halda áfram með þær aðildarviðræður sem hafa byrjað og þá er líka um leið hægt að fara í vinnu við stjórnarskrána. Það tekur tíma,“ sagði Þorgerður Katrín á nefndarfundi. Til stendur að leggja skýrslu um samningsmarkmið í viðræðunum fyrir Alþingi.vísir/Getty Þjóðaratkvæðagreiðsla um hvort halda eigi viðræðum áfram á að fara fram þann 29. ágúst næstkomandi. Verði samþykkt að ganga til viðræðna stendur til að staðfesta framhald þeirra á formlegri ríkjaráðstefnu milli Íslands og aðildarríkja ESB. Skýrslugjöfin sem Þorgerður vísaði til felst í því að skýrsla um uppfærð samningsmarkmið verður unnin og lögð fyrir þingið, samkvæmt því sem fram kom á fundinum. Vinna við slíka skýrslu yrði hafin í samvinnu við hagaðila eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna í ágúst. Samningahópur settur á fót Takist samningar við Evrópusambandið verður boðað aftur til þjóðaratkvæðagreiðslu. Samþykki Íslendingar að ganga í sambandið þarf að gera breytingar á stjórnarskrá og gert er ráð fyrir að samningahópur um lagaleg málefni verði settur á fót. Þá verði kallað til samtals allra flokka um stjórnarskrárbreytingar á breiðari grunni. Kjörtímabilið klárast eftir ríflega tvö og hált ár, eða árið 2028. Allt ferlið með þjóðaratkvæðagreiðslum, aðildarviðræðum og vinnu við breytingar á stjórnarskrá þyrfti því að klára á þeim tíma. Tvö þing þurfa að samþykkja stjórnarskrárbreytingar og næsta þing eftir kosningar þyrfti því að samþykkja breytingarnar á ný. Þorgerður Katrín ítrekaði á fundinum að engar viðræður væru hafnar. „Engar aðildarviðræður eru farnar af stað, það er rangt, það er rugl og það er dómadagsdella. Engin samtöl hafa átt sér stað varðandi einvherja fiskveiðikommisera. Bara ekki," sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra. Ég er orðinn pirripú“ Innlent Haaland keypti Heimskringlu á 17 milljónir Erlent „Umferðin kemur til með að hægja verulega á sér“ Innlent Fleiri fréttir Þau skipa lista Miðflokksins í Reykjanesbæ Margrét fær ekki að leiða dómaratríóið fyrir dóm Kolin hitna undir menningarhúsinu á Króknum Gert ráð fyrir að aðildarviðræður klárist á kjörtímabilinu Hafa áhyggjur af húsnæðis- og byggingamarkaði Ekkert bendi til tengsla við Hamas-samtökin „Umferðin kemur til með að hægja verulega á sér“ Gera ráð fyrir að aðildarviðræður klárist fyrir lok kjörtímabilsins Tókust á um Borgarlínuna Gremja innan Landspítala vegna stóra páskaeggjahallærisins Rukka ekki skólagjöld í nýjum einkaskóla í Kópavogi Hæddist að Kristrúnu: „Halló! Ég er orðinn pirripú“ Engin samtöl hafi átt sér stað um „fiskveiðikommissar“ Aflýsa hættustigi og rýmingum á Seyðisfirði Opinn fundur í utanríkismálanefnd um ESB atkvæðagreiðslu Burðardýr í tæplega fjögurra ára fangelsi fyrir kókaínsmygl Ragnheiður Erla Bjarnadóttir er látin Sigmundur Davíð helsti áhrifavaldur á afstöðu Össurar í ESB-málinu Handtóku mann fyrir að stela dekkjum Bjóða Frosta að ræða „villuljós“ í Háskóla Íslands Glæsibrú á Vestfjörðum boðin út í næsta mánuði „Fólkið er að öskra: Donald Trump, komdu núna“ Fjölgun áminninga, harkalegar uppsagnir og uppnefni eftir að mörkin voru færð Harmi slegin vegna fjölda tilkynninga af leikskólum Ráðherra í áfalli, rógsherferð og æsispennandi kosningar Ester Bíbí leiðir Vinstrið í Hafnarfirði Ræddu „fjóra strámenn“, vonbrigði og hagsmunaárekstra Trúnaði aflétt: Leigan hljóðar upp á 500 milljónir, ekki 1.500 Grænlendingar gætu verið í lykilstöðu Af og frá að viðræður séu hafnar Sjá meira