Fulltrúar Írans hjá Sameinuðu þjóðunum hafa ítrekað að olíuskip sem eru á vegum þjóða sem eru ekki óvinir Írans geti vel siglt um Hormus sund þrátt fyrir hótanir þeirra um að loka sundinu fyrir óvinum sínum. Talsmaður hersins hafnar því að viðræður við Bandaríkjamenn standi yfir.
Skipaumferð um sundið hefur legið niðri síðan Bandaríkjamenn og Ísraelar hófu árásir á Íran og hefur það þýtt miklar hækkanir á olíuverði enda fer stór hluti olíu heimsins um sundið mjóa.
Afar óljóst er hvort einhverjar raunveulegar viðræður séu í gangi en Donald Trump Bandaríkjaforseti ítrekaði í gærkvöldi að slíkar viðræður við Írana væru í gangi og fullyrti hann að þeir hefðu gefið Bandaríkjamönnum einhverskonar gjöf eða verðmætt loforð sem að hans mati sýndi að þeir væru að tala við réttu mennina í Íran. Hvíta húsið segir einnig að að stefnt sé að vopnahléi á svæðinu.
Þessar yfirlýsingar hafa leitt til þess að olíuverð lækkaði töluvert á ný á mörkuðum, eða um sex prósent þegar mest var í gær.
AP Fréttaveitan hefur þó eftir talsmanni hersins í Íran, Ebrahim Zolfaghari að engar viðræður séu í gangi og gerði hann í raun grín að Bandaríkjunum og spurði hvort innri deilur þeirra geri það að verkum að Bandaríkjamenn séu aðeins í samningaviðræðum við sjálfa sig.