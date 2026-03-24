Útgönguspá: Ríkisstjórninni refsað en Løkke í lykilstöðu Agnar Már Másson skrifar 24. mars 2026 19:08 Metta Frederiksen er forstirsráðherra Danmerkur og formaður Sósíaldemókrataflokksins. Dönsku ríkisstjórnarflokkarnir, allra helst Sósíaldemókrataflokkur Mette Frederiksen forsætisráðherra, tapa fylgi í þingkosningum í kvöld samkvæmt útgönguspám. Samt er Lars Løkke Rasmussen úr Moderaterne í lykilstöðu hvað varðar stjórnarmyndun, þar sem hvorki rauða né bláa blokkin fær hreinan meirihluta. Kjörstöðum var lokað klukkan 19 að íslenskum tíma. Útgönguspár eru kannanir sem framkvæmdar eru eftir að fólk hefur greitt atkvæði. Sögulega séð hafa þær gefið nokkuð góða mynd af þeirri niðurstöðu sem kemur úr kjörkössunum. Í útgönguspá sem DR greinir frá fær Sósíaldemókrataflokkurinn 19,2 prósent atkvæða og tapar þannig átta prósentustigum milli kosninga. Venstre hlýtur 9,3 prósent samkvæmt spám og flokkurinn tapar þá fjórum prósentustigum. Er þetta versta niðurstaða Venstre frá stofnun flokksins. Lars Lokke Rasmussen er utanríkisráðherra Danmerkur og formaður Moderaterne.EPA Moderaterne er sá ríkisstjórnarflokkur sem tapar minnstu fylgi en sá flokkur fær 8,2 prósenta fylgi í spánni og tapar prósentustigi milli kosninga. Flokkurinn myndi þannig fá 14 þingsæti. Samkvæmt spánni nær hvorki rauða né bláa blokkin hreinum meirihluta og Moderaterne er eini flokkurinn sem tilheyrir hvorugri blokkinni. Því er hann talinn hafa lyklavöldin við hugsanlega ríkisstjórnarmyndun. Aftur á móti er einnig ljóst að ríkisstjórnarflokkarnir þrír eru ekki lengur með meirihluta samkvæmt spánni. Sosialistiske folkeparti bætir verulega við sig og mælist næststærstur með 11,4 prósenta fylgi. Liberal alliancen fær auk þess 10,5 prósent í útgönguspánni. Danmarks demokraterne fá þá 7,8 prósent í könnuninni en Dansk folkeparti mælist með 7,5 prósent. Íhaldsflokkurinn fær 7,1 prósenta fylgi og Enhedslisten 6,4 prósenta fylgi. Radikale fá 6 prósenta fylgi og Alternativet 4,1 prósenta fylgi. Að lokum fær Borgernes parti 2,1 prósenta fylgi í útgönguspánni.