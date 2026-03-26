Icewear leggur áherslu á strangari gæðakröfur en reglugerðir kveða á um Icewear 26. mars 2026 09:06 Ullarvörur Icewear eru OEKO-TEX® STANDARD 100 vottaðar og henta einstaklega vel í íslenska vorið. Í textíliðnaðinum hefur umræðan snúist að því að uppfylla lágmarkskröfur reglugerða. Hjá Icewear hefur hins vegar verið tekin skýr ákvörðun um að ganga lengra og setja öryggi neytenda í forgang. Fyrirtækið hefur innleitt OEKO-TEX® STANDARD 100 vottun sem felur í sér að vörurnar hafa staðist prófanir hjá þriðja aðila sem tryggir að vörurnar innihalda ekki skaðleg né óæskileg efni fyrir okkur og umhverfið. Kröfurnar sem gerðar eru til vörunnar eru þar af leiðandi strangari en gildandi reglugerðir kveða á um. Langjökull herrajakki er fóðraður með íslenskri ull og OEKO-TEX® STANDARD 100 vottaður. Vottun sem nær til allra smáatriða OEKO-TEX® STANDARD 100 vottunin er mikilvægur gæðastaðall sem setur heilsu og öryggi neytenda í forgang með ítarlegum prófunum. Með því að skoða yfir 350 mismunandi efni tryggir vottunin að vörur séu lausar við skaðleg og óæskileg efni. Vatnsdalur regnkápan er hin fullkomna vorflík þar sem hún er létt, stílhrein og OEKO-TEX® STANDARD 100 vottuð. Meirihluti af vörulínu Icewear er OEKO-TEX® STANDARD 100 vottaður, þar má nefna skel- og regnfatnað, ullarfatnað, ullareinangrun, allt Icewear garn og Black Sheep útivistarlínan svo fátt eitt sé nefnt. Til þess að vörur hjá Icewear hljóti vottunina þarf hver einasti hluti þeirra að standast prófanir. Mælingarnar eiga þar af leiðandi ekki einungis við um efnið sjálft heldur einnig tvinna, fóður, prent og alla aukahluti, eins og tölur og rennilása. Allar gæðavottaðar Icewear vörur bera QR kóða sem viðskiptavinir geta skannað til að fá frekari upplýsingar um vottunina og gæðin á bak við vöruna. Þessari vegferð verður haldið áfram þar til allar vörur sem hægt er að gæðavotta hafa hlotið vottun. Black Sheep útivistarlínan er fyrsta íslenska útivistarlínan sem hlaut gæðavottunina. Strangt eftirlit frá þriðja aðila OEKO-TEX® STANDARD 100 vottunin kemur frá þriðja aðila en þá er átt við að hvorki Icewear né verksmiðjan sem framleiðir flíkurnar gefi sjálfum sér vottunina. Þess í stað fá óháðir sérfræðingar vöruna í hendurnar og mæla allt niður í minnstu smáatriði. „Þeir hafa enga hagsmuni af því að fegra hlutina fyrir okkur. Þetta er hlutlaust gagnrýnið auga sem gefur okkur þennan gæðastimpil og okkar leið til að sanna fyrir okkur og viðskiptavinum að gæðin séu byggð á staðreyndum en ekki bara á okkar eigin mati. Við viljum þar af leiðandi hvetja viðskiptavini okkar til þess að taka upplýsta ákvörðun þegar kemur að kaupum,“ segir Rakel Rut Ingibjargardóttir, yfirhönnuður hjá Icewear. Icewear býður upp á fjölbreytt úrval af vottuðum fatnaði fyrir börn. Út að leika í vottuðum fötum Icewear býður upp á fjölbreytt úrval af fatnaði fyrir börn sem bera OEKO-TEX® STANDARD 100 vottun, sem tryggir að efnin séu örugg og vönduð fyrir viðkvæma húð. Fötin eru hönnuð til að halda litlum kroppum hlýjum og þurrum í íslenskum veðurskilyrðum, svo að þau minnstu geti leikið sér úti óháð veðri. 