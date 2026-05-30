Mugison þakkar innilega fyrir sig Freyja Þórisdóttir skrifar 30. maí 2026 21:47 Mugison sneri aftur á Prikið nú á dögunum ásamt hljómsveit og hélt tuttugu ára afmælistónleika Mugiband. Athugið þó að myndin er ekki tekin á Prikinu heldur á Hlustendaverðlaununum. Anton Brink Örn Elías Guðmundsson, betur þekktur sem Mugison, vann til verðlauna í gær en hann hlaut Eddu fyrir tónlistina í þáttunum Felix & Klara. Hann segist ekki hafa verið að búast við verðlaununum en að það hafi verið algjör unun að geta unnið ásamt Ragnari Bragasyni og þakkar einnig fjölda fólks sem kom að verkinu. Mugison birti færslu á Facebook í dag, laugardaginn 30. maí, þar sem hann byrjar á því að nefna hve mikið hann hafi ekki átt von á verðlaununum. „Kom mér rækilega á óvart að vinna Edduna í gær fyrir tónlistina í Felix og Klöru. Ástarþakkir,“ segir í færslunni en hann hefst um leið handa við að telja upp tónlistarfólk sem hann segir deila með sér verðalaununum. Edda og Jón hafa hlotið mikið lof fyrir vel heppnaðan leik í þáttaröðinni.Spilari Rúv Mugison vill alls ekki sitja einn um verðlaunin og skrifar að hann deila þeim með tónlistarfólkinu sem hafi gætt músíkina lífi. „Minn allra besti Kristofer Rodriguez Svönuson á svakalega mikið í þessu – spilaði á alls konar perk og trommur. Haukur Gröndal spilaði svo fallega á klarínett, Birgir Steinn negldi inn kontrabassa, Cauda Collective-snillingarnir Sigrún Harðardóttir, Þórdís Gerður og Þóra Margrét spiluðu alla strengina og svo var grallarakóngurinn Óskar Guðjóns á saxófón og klarínett,“ svo hljóðar upptalningin í færslu Mugison. Unnið í góðum fíling Hann greinir því næst frá því að sjálfur vinni hann ótrúlega hægt og því hafi skipt sköpum að vinna ásamt manni eins og Ragnari Bragasyni, en hann hlaut verðlaun fyrir handrit þáttanna sem hann skrifaði með Jóni Gnarr. „Ég vinn rosalega hægt og þess vegna er svo gott að vinna með Ragnari Bragasyni. Hann var búinn að leika alla seríuna fyrir mig fyrir nokkrum árum, löngu áður en þau fóru í tökur. Hann vissi nákvæmlega hvar hann vildi músík, hversu mikið af henni og hvaða hlutverki hún átti að gegna í senunum,“ skrifar Mugison og bætir við að það hafi verið „algjör unun að vera með svona skýran ramma“ því að þá sé markmiðið augljóst og hægt að leyfa sér að vinna „í góðum fíling“ og engu stressi. Hann þekki engan sem leggi jafn mikinn metnað í verkefnin sín og Ragnar. Hann sé alltaf til staðar þegar maður þurfi á honum að halda og að hann sé „sannur skipstjóri sem kunni að sigla bátnum örugglega í höfn; reynslubolti sem nenni að setja kærleik og húmor í öll verk“. Að lokum þakkar hann þeim Jóni Gnarr og Eddu Björgvins fyrir að skapa karakterana Felix og Klöru. „Mig langar líka að þakka Jóni Gnarr og Eddu Björgvinsdóttur fyrir að skapa þessa ógleymanlegu karaktera, ótrúleg. Og öllum sem komu að gerð þáttanna – settinu, gervunum, búningunum, klippingunni, hljóðinu, myndatökunni hjá Árna og framleiðslunni hjá Davíð,“ skrifar hann og óskar öllum til hamingju einu sinni enn. Edduverðlaunin Tónlist Bíó og sjónvarp Tengdar fréttir Snúa aftur á byrjunarreit: „Það þekkir enginn rassinn á mér eins vel og Addi“ Fyrir tuttugu árum ákvað Mugison að hætta sem raftrúbador og byrja með alvöru rokkband. Fyrsta giggið var tekið á Prikinu fyrir sléttum tuttugu árum og af því tilefni heldur Mugiband afmælistónleika á staðnum í kvöld. Þar að auki er nóg framundan hjá Mugison sem heldur náttúrutónleika um allt land í sumar. 28. maí 2026 13:06