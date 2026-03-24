Fótbolti

Hafði ekki fundið guð á Hlíðar­enda en las svo Biblíuna

Aron Guðmundsson skrifar
Kasper Hogh, framherji Bodo/Glimt, sem var eitt sinn á mála hjá Val, fagnar marki sínu gegn Manchester City í Meistaradeildinni Vísir/Getty

Danski lands­liðs­fra­mer­hjinn, Kasper Högh, fyrr­verandi leik­maður Vals og nú einn heitasti fram­herji Evrópu fann Guð eftir mikla erfið­leika á sínum ferli. Hann vonast nú til þess að hjálpa Dönum að tryggja HM sæti.

Högh varð Íslandsmeistari með Valsmönnum haustið 2020 en tókst þá ekki að slá Patrick Pedersen út úr byrjunarliðinu og tókst heldur ekki að skora í fimm leikjum en fyrir komuna til Vals hafði hann verið að glíma við krefjandi meiðsli. Valsmenn urðu Íslandsmeistarar það haust þar sem Pedersen skoraði fimmtán mörk í sautján leikjum.

Seinna á sínum ferli glímdi Högh við fleiri erfiðleika sem leikmaður AaB en nú er hann einn heitasti framherji Evrópu og sló í gegn með Bodö/Glimt í Meistaradeild Evrópu þar sem liðið komst alla leið í sextán liða úrslit. 

Nú á þessi litríki Dani möguleika á því að fara með þjóð sinni á HM en framundan er mikilvægur umspilsleikur gegn Norður-Makedóníu og svo mun sigurliðið þar mæta Írlandi eða Tékklandi í hreinum úrslitaleik um sæti á HM.

Högh þakkar Guði fyrir það hvernig ræst hefur úr hans ferli þrátt fyrir mikla erfiðleika. 

„Ég fann Guð. Það er ástæðan fyrir því að ég sit hér í dag fyrir framan ykkur,“ sagði Högh á blaðamannafundi danska landsliðsins fyrr í dag. „Ég þakka Guði fyrir það.“

Högh segist fyrr á ferlinum hafa hugsað um allt annað en það sem var að gerast inn á fótboltavellinum. Hann hafi lært af mistökum sínum og í gegnum trú sína á Guði hafi hann fundið ró.

„Þetta byrjaði allt með því að ég keypti Biblíuna, settist niður og reyndi að skilja. Fyrir mér snýst þetta um að vera góð manneskja með öllum þeim kostum og gildum sem því fylgja.“

Það er hins vegar ekki góði árangurinn innan vallar upp á síðkastið sem fær Högh til að trúa meira á æðri máttarvöld.  

„Trúin hefur ávallt reynst mér vel eftir að ég áttaði mig og skyldi hana fyllilega.“

HM 2026 í fótbolta Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Valur Íslenski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið