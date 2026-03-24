Hafði ekki fundið guð á Hlíðarenda en las svo Biblíuna Aron Guðmundsson skrifar 24. mars 2026 13:02 Kasper Hogh, framherji Bodo/Glimt, sem var eitt sinn á mála hjá Val, fagnar marki sínu gegn Manchester City í Meistaradeildinni Vísir/Getty Danski landsliðsframerhjinn, Kasper Högh, fyrrverandi leikmaður Vals og nú einn heitasti framherji Evrópu fann Guð eftir mikla erfiðleika á sínum ferli. Hann vonast nú til þess að hjálpa Dönum að tryggja HM sæti. Högh varð Íslandsmeistari með Valsmönnum haustið 2020 en tókst þá ekki að slá Patrick Pedersen út úr byrjunarliðinu og tókst heldur ekki að skora í fimm leikjum en fyrir komuna til Vals hafði hann verið að glíma við krefjandi meiðsli. Valsmenn urðu Íslandsmeistarar það haust þar sem Pedersen skoraði fimmtán mörk í sautján leikjum. Seinna á sínum ferli glímdi Högh við fleiri erfiðleika sem leikmaður AaB en nú er hann einn heitasti framherji Evrópu og sló í gegn með Bodö/Glimt í Meistaradeild Evrópu þar sem liðið komst alla leið í sextán liða úrslit. Nú á þessi litríki Dani möguleika á því að fara með þjóð sinni á HM en framundan er mikilvægur umspilsleikur gegn Norður-Makedóníu og svo mun sigurliðið þar mæta Írlandi eða Tékklandi í hreinum úrslitaleik um sæti á HM. Högh þakkar Guði fyrir það hvernig ræst hefur úr hans ferli þrátt fyrir mikla erfiðleika. „Ég fann Guð. Það er ástæðan fyrir því að ég sit hér í dag fyrir framan ykkur," sagði Högh á blaðamannafundi danska landsliðsins fyrr í dag. „Ég þakka Guði fyrir það." Högh segist fyrr á ferlinum hafa hugsað um allt annað en það sem var að gerast inn á fótboltavellinum. Hann hafi lært af mistökum sínum og í gegnum trú sína á Guði hafi hann fundið ró. „Þetta byrjaði allt með því að ég keypti Biblíuna, settist niður og reyndi að skilja. Fyrir mér snýst þetta um að vera góð manneskja með öllum þeim kostum og gildum sem því fylgja." Það er hins vegar ekki góði árangurinn innan vallar upp á síðkastið sem fær Högh til að trúa meira á æðri máttarvöld. „Trúin hefur ávallt reynst mér vel eftir að ég áttaði mig og skyldi hana fyllilega." HM 2026 í fótbolta Meistaradeild Evrópu í fótbolta karla Valur Íslenski boltinn