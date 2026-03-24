Ísraelar hyggjast hernema suðurhluta Líbanon Hólmfríður Gísladóttir skrifar 24. mars 2026 12:05 Aðgerðir Ísraela gegn Hezbollah hafa valdið gríðarlegri eyðileggingu í Líbanon og fjöldi íbúa er á vergangi. Nú virðist óvist að þeir muni geta snúið heim aftur á næstunni. Getty/Murat Sengul Stjórnvöld í Ísrael hyggjast taka yfir suðurhluta Líbanon að ánni Litani, það sem þau kalla „öryggissvæði". Áin liggur í um 30 kílómetra fjarlægð frá landamærum Ísrael og Líbanon. Að sögn utanríkisráðherrans Israel Katz munu Ísraelar einnig stjórna þeim brúm yfir ána sem enn standa. Hundruð þúsunda íbúa á svæðinu frá landamærunum og að Litani hafa neyðst til að flýja heimili sín vegna árása Ísraelshers á skotmörk tengd Hezbollah. Katz segir þá ekki munu geta snúið aftur fyrr en öryggi íbúa í norðurhluta Ísrael hafi verið tryggt. Áhyggjur eru uppi í Líbanon um að Ísraelsmenn hyggist leggja svæðið undir sig en forsetinn Joseph Aoun sagði árás Ísraels á Qasmiyeh-brúna, sem tengir suðurhluta Líbanon við restina af landinu, „forleik að innrás". Þá vakti það mikla athygli þegar Bezalel Smotrich, fjármálaráðherra Ísrael, sagði í gær að Ísraelar ættu að færa landamæri sína upp að Litani-á. Israel should extend its border with Lebanon up to the Litani River, deep inside the country's south, Israel's finance minister said, as Israeli troops bombed bridges and destroyed homes in the area in an escalating military assault https://t.co/Yu2L88ZLMs pic.twitter.com/ktJaE7L814— Reuters (@Reuters) March 23, 2026 „Yfirstandandi átökum í Líbanon verður að ljúka með róttækum breytingum, til viðbótar við tortímingu hryðjuverkahópsins Hezbollah," sagði hann þegar hann ávarpaði skoðanabræður sína á þinginu. „Litani verður að verða ný landamörk okkar við ríkið Líbanon, alveg eins og „gula línan" í Gasa og eins og öryggissvæðið og tindurinn á Hermon í Sýrlandi." Smotrich sagði þá stöðu ekki mega koma upp aftur að óvinurinn lægi upp við varnartálmana. Hann yrði hrakinn á brott og „dauðhreinsuðum" öryggissvæðum komið á milli óvinarins og borgara Ísrael. Þess ber að geta að Katz sagði sjálfur fyrr í mánuðinum að íbúar Líbanon myndu mögulega verða af landsvæði ef þarlend stjórnvöld afvopnuðu ekki Hezbollah.