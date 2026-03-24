Ísraelar hyggjast her­nema suður­hluta Líbanon

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Aðgerðir Ísraela gegn Hezbollah hafa valdið gríðarlegri eyðileggingu í Líbanon og fjöldi íbúa er á vergangi. Nú virðist óvist að þeir muni geta snúið heim aftur á næstunni.
Aðgerðir Ísraela gegn Hezbollah hafa valdið gríðarlegri eyðileggingu í Líbanon og fjöldi íbúa er á vergangi. Nú virðist óvist að þeir muni geta snúið heim aftur á næstunni. Getty/Murat Sengul

Stjórnvöld í Ísrael hyggjast taka yfir suðurhluta Líbanon að ánni Litani, það sem þau kalla „öryggissvæði“. Áin liggur í um 30 kílómetra fjarlægð frá landamærum Ísrael og Líbanon. Að sögn utanríkisráðherrans Israel Katz munu Ísraelar einnig stjórna þeim brúm yfir ána sem enn standa.

Hundruð þúsunda íbúa á svæðinu frá landamærunum og að Litani hafa neyðst til að flýja heimili sín vegna árása Ísraelshers á skotmörk tengd Hezbollah. Katz segir þá ekki munu geta snúið aftur fyrr en öryggi íbúa í norðurhluta Ísrael hafi verið tryggt.

Áhyggjur eru uppi í Líbanon um að Ísraelsmenn hyggist leggja svæðið undir sig en forsetinn Joseph Aoun sagði árás Ísraels á Qasmiyeh-brúna, sem tengir suðurhluta Líbanon við restina af landinu, „forleik að innrás“.

Þá vakti það mikla athygli þegar Bezalel Smotrich, fjármálaráðherra Ísrael, sagði í gær að Ísraelar ættu að færa landamæri sína upp að Litani-á. 

„Yfirstandandi átökum í Líbanon verður að ljúka með róttækum breytingum, til viðbótar við tortímingu hryðjuverkahópsins Hezbollah,“ sagði hann þegar hann ávarpaði skoðanabræður sína á þinginu. „Litani verður að verða ný landamörk okkar við ríkið Líbanon, alveg eins og „gula línan“ í Gasa og eins og öryggissvæðið og tindurinn á Hermon í Sýrlandi.“

Smotrich sagði þá stöðu ekki mega koma upp aftur að óvinurinn lægi upp við varnartálmana. Hann yrði hrakinn á brott og „dauðhreinsuðum“ öryggissvæðum komið á milli óvinarins og borgara Ísrael.

Þess ber að geta að Katz sagði sjálfur fyrr í mánuðinum að íbúar Líbanon myndu mögulega verða af landsvæði ef þarlend stjórnvöld afvopnuðu ekki Hezbollah.

Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Ísrael Líbanon Hernaður

