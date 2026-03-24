Nýjar reglur settar af Alþjóða knattspyrnusambandinu eiga að fjölga kvenkyns þjálfurum. Reynslubolti hér heima vonar að þær skili tilætluðum árangri en segir einnig þurfa að huga að öðrum þáttum í leiðinni í annars karllægu umhverfi.
Reglurnar, sem kveða á um að starf aðal- eða aðstoðarþjálfara kvennaliða í mótum á vegum FIFA skuli vera sinnt af konu og að lágmarki skuli vera tvær konur í starfsliði hvers liðs, verða innleiddar í skrefum en verða í gildi á heimsmeistaramóti næsta árs og gætu því haft áhrif á þjálfarateymi íslenska kvennalandsliðsins takist liðinu að tryggja sér sæti á HM.
Þó svo að kvennafótboltinn hafi verið í mikilli sókn undanfarin eru einfaldlega ekki nógu margar konur þjálfarar, það veldur forráðamönnum FIFA áhyggjum og standa vonir sambandsins til þess að kvenkyns þjálfurum fjölga hratt með þessum breytingum. En er reglubreytingin ein og sér nóg til þess að snúa þróuninni við?
„Auðvitað er það pínu sorglegt að það þurfi að setja á reglur varðandi þetta en einhvers staðar þurfum við að byrja. Ef þetta er það sem þarf að gera, þá þurfum við bara að taka á því,“ segir Ásgerður Stefanía Baldursdóttir, aðstoðarþjálfari kvennaliðs Breiðabliks sem hefur verið viðloðandi þjálfarastörf í meistaraflokki hér á landi undanfarin ár, eftir að skórnir fóru á hilluna, og unnið til fjölda titla.
Reynsla Ásgerðar af þjálfun í íslenska boltanum mikil en í efstu tveimur deildum kvennaboltans á Íslandi er aðeins að finna einn kvenkyns aðalþjálfara, Söruh Catherine Elnicky, þjálfara Lengjudeildar liðs Völsungs. Eftir því sem næst verður komið starfa síðan fimm kvenkyns aðstoðarþjálfarar hjá liðum í Bestu deild kvenna og Lengjudeildinni samanlagt.
Iðulega hefur þetta verið staðan og segir Ásgerður marga þætti geta spilað inn í þegar skoðað er hvers vegna fleiri konur séu ekki í þjálfun toppliða hér á landi.
„Áhugasvið, við kannski menntum okkur meira á meðan við erum að spila og ég held að menntunarstig kvenna sé bara töluvert hærra heldur en þeirra sem eru að þjálfa karla megin. Sökum þess að við höfum bara þurft að mennta okkur í gegnum okkar ferilinn því peningurinn er minni í kvennaboltanum. Fyrir konu að hætta í sinni vinnu og fara út í aðalþjálfun held ég að spili alveg einhverja rullu.“
Starf aðalþjálfara kvennaliðs hér á landi sé langt frá því að geta talist sem aðalstarf.
„Þetta er langt frá því að vera aðalstarf. Þú getur ekki bara starfað í þjálfun, sérstaklega þegar þú ert aðstoðarþjálfari og ég efast um að það séu margir í fullu starfi sem aðalþjálfarar. Þetta er karlægt umhverfi, það eru fáar konur en svo er líka spurning hvort við konurnar séum að sækjast eftir þjálfarastöðunum. Erum við að sækja um störf eða sitjum við bara til baka og bíðum? Það er kannski líka eitthvað sem við þurfum að skoða innan kvennahreyfingarinnar. Erum við að sækjast eftir þessum stöðum?“
Knattspyrnuheimurinn hefur yfir að skipa mörgum öflugum og sigursælum kvenkyns þjálfurum. Þá fullyrðingu má styðja með því að benda á að landslið þjálfuð af kvenkyns þjálfurum standa til að mynda fremst.
Enska landsliðið hefur núna tvö skipti í röð orðið Evrópumeistari undir stjórn Sarinu Wiegman. Spænska landsliðið, ríkjandi heimsmeistarar, komust næst því að skáka Englendingum á EM síðasta árs og er liðið þjálfað af Soniu Bermudez.
Þá er bandaríska landsliðið þjálfað af goðsögninni Emmu Hayes og í félagsliðaboltanum vann Arsenal Meistaradeild Evrópu undir stjórn hinnar hollensku Reneé Slegers. Fulltrúi Íslands, Elísabet Gunnarsdóttir, er síðan í stóru starfi sem landsliðsþjálfari Belgíu.
Reglubreyting FIFA getur verið af hinu góða en Ásgerður er líka á því að verðleikar hvers og eins þjálfara eigi að ráða för.
„Ég er alveg hundrað prósent þar. Þú átt bara að fá starfið á þínum verðleikum ef þú ert nógu góður þjálfari, hvort sem þú sért karl eða kona. En á meðan að við erum að reyna fjölga konum í þessu þá þurfum við að fara einhverja leið. Ef þetta er fyrsta skrefið í því þá er það mjög gott.“
Þessar nýju reglur. Berðu vonir til þess að þær muni hjálpa til við þetta. Að greiða götu kvenna enn frekar í þjálfun?
„Já en áhuginn þarf alltaf að vera fyrir hendi. Við þurfum að hafa áhuga á því að stíga það skref að vilja verða þjálfarar og taka þátt í þessu. Vonandi lögum við umhverfið þannig að það geti fleiri konur komið inn í þetta, hvort sem það er í hluta- eða aðalstarfi. Blönduna af þessu þurfum við að hafa í huga.“