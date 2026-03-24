Kynja­kvóti FIFA: „Átt bara að fá starfið á eigin verð­leikum“

Aron Guðmundsson skrifar
Ásgerður Stefanía Baldursdóttir, aðstoðarþjálfari Breiðabliks, er ein af fáum kvenkyns þjálfurum í efstu deildum kvenna hér á landi.

Nýjar reglur settar af Alþjóða knattspyrnusambandinu eiga að fjölga kvenkyns þjálfurum. Reynslubolti hér heima vonar að þær skili tilætluðum árangri en segir einnig þurfa að huga að öðrum þáttum í leiðinni í annars karllægu umhverfi.

Reglurnar, sem kveða á um að starf aðal- eða að­stoðarþjálfara kvenna­liða í mótum á vegum FIFA skuli vera sinnt af konu og að lág­marki skuli vera tvær konur í starfs­liði hvers liðs, verða inn­leiddar í skrefum en verða í gildi á heims­meistaramóti næsta árs og gætu því haft áhrif á þjálfara­t­eymi ís­lenska kvenna­lands­liðsins takist liðinu að tryggja sér sæti á HM.

Þó svo að kvennafót­boltinn hafi verið í mikilli sókn undan­farin eru ein­fald­lega ekki nógu margar konur þjálfarar, það veldur forráðamönnum FIFA áhyggjum og standa vonir sam­bandsins til þess að kven­kyns þjálfurum fjölga hratt með þessum breytingum. En er reglu­breytingin ein og sér nóg til þess að snúa þróuninni við?

„Auðvitað er það pínu sorg­legt að það þurfi að setja á reglur varðandi þetta en ein­hvers staðar þurfum við að byrja. Ef þetta er það sem þarf að gera, þá þurfum við bara að taka á því,“ segir Ás­gerður Stefanía Baldurs­dóttir, að­stoðarþjálfari kvenna­liðs Breiða­bliks sem hefur verið viðloðandi þjálfarastörf í meistara­flokki hér á landi undan­farin ár, eftir að skórnir fóru á hilluna, og unnið til fjölda titla.

Margir þættir spila inn í 

Reynsla Ásgerðar af þjálfun í ís­lenska boltanum mikil en í efstu tveimur deildum kvenna­boltans á Ís­landi er aðeins að finna einn kven­kyns aðalþjálfara, Söruh Cat­herine Elnicky, þjálfara Lengju­deildar liðs Völsungs. Eftir því sem næst verður komið starfa síðan fimm kven­kyns að­stoðarþjálfarar hjá liðum í Bestu deild kvenna og Lengju­deildinni saman­lagt.

Iðu­lega hefur þetta verið staðan og segir Ás­gerður marga þætti geta spilað inn í þegar skoðað er hvers vegna fleiri konur séu ekki í þjálfun topp­liða hér á landi.

Ásgerður Stefanía (önnur frá vinstri) segir Valskonur var hluti af sigursælu þjálfarateymi hjá Val. Hún er nú svo til nýtekin við starfi aðstoðarþjálfara Breiðabliks

„Áhuga­svið, við kannski menntum okkur meira á meðan við erum að spila og ég held að menntunar­stig kvenna sé bara tölu­vert hærra heldur en þeirra sem eru að þjálfa karla megin. Sökum þess að við höfum bara þurft að mennta okkur í gegnum okkar ferilinn því peningurinn er minni í kvenna­boltanum. Fyrir konu að hætta í sinni vinnu og fara út í aðalþjálfun held ég að spili alveg ein­hverja rullu.“

Eru konur að sækjast eftir þessum stöðum?

Starf aðalþjálfara kvenna­liðs hér á landi sé langt frá því að geta talist sem aðal­starf.

„Þetta er langt frá því að vera aðal­starf. Þú getur ekki bara starfað í þjálfun, sér­stak­lega þegar þú ert að­stoðarþjálfari og ég efast um að það séu margir í fullu starfi sem aðalþjálfarar. Þetta er karlægt um­hverfi, það eru fáar konur en svo er líka spurning hvort við konurnar séum að sækjast eftir þjálfarastöðunum. Erum við að sækja um störf eða sitjum við bara til baka og bíðum? Það er kannski líka eitt­hvað sem við þurfum að skoða innan kvenna­hreyfingarinnar. Erum við að sækjast eftir þessum stöðum?“

Knatt­spyrnu­heimurinn hefur yfir að skipa mörgum öflugum og sigursælum kven­kyns þjálfurum. Þá full­yrðingu má styðja með því að benda á að lands­lið þjálfuð af kven­kyns þjálfurum standa til að mynda fremst.

Enska lands­liðið hefur núna tvö skipti í röð orðið Evrópu­meistari undir stjórn Sarinu Wi­eg­man. Spænska lands­liðið, ríkjandi heims­meistarar, komust næst því að skáka Eng­lendingum á EM síðasta árs og er liðið þjálfað af Soniu Ber­mu­dez.

Þá er bandaríska lands­liðið þjálfað af goðsögninni Emmu Hayes og í félagsliða­boltanum vann Arsenal Meistara­deild Evrópu undir stjórn hinnar hollensku Reneé Slegers. Full­trúi Ís­lands, Elísa­bet Gunnars­dóttir, er síðan í stóru starfi sem lands­liðsþjálfari Belgíu.

Átt að fá starf út frá eigin verðleikum

Reglu­breyting FIFA getur verið af hinu góða en Ás­gerður er líka á því að verð­leikar hvers og eins þjálfara eigi að ráða för.

„Ég er alveg hundrað pró­sent þar. Þú átt bara að fá starfið á þínum verð­leikum ef þú ert nógu góður þjálfari, hvort sem þú sért karl eða kona. En á meðan að við erum að reyna fjölga konum í þessu þá þurfum við að fara ein­hverja leið. Ef þetta er fyrsta skrefið í því þá er það mjög gott.“

Þessar nýju reglur. Berðu vonir til þess að þær muni hjálpa til við þetta. Að greiða götu kvenna enn frekar í þjálfun?

„Já en áhuginn þarf alltaf að vera fyrir hendi. Við þurfum að hafa áhuga á því að stíga það skref að vilja verða þjálfarar og taka þátt í þessu. Vonandi lögum við um­hverfið þannig að það geti fleiri konur komið inn í þetta, hvort sem það er í hluta- eða aðal­starfi. Blönduna af þessu þurfum við að hafa í huga.“

