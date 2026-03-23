„Okkar bestu menn valdir í afísinguna" Kristján Már Unnarsson skrifar 23. mars 2026 22:14 Reynir Gunnarsson er afísingarsérfræðingur hjá Icelandair á Keflavíkurflugvelli. Egill Aðalsteinsson Afísing flugvéla er einhver þýðingarmesti öryggisþáttur flugsins í vetrarveðrum eins og núna ganga yfir landið. Afísingarsérfræðingur á Keflavíkurflugvelli segir þá sem annast verkið vel meðvitaða um hvað sé í húfi. Í fréttum Sýnar er fylgst með afísingu Boeing 737-þotu Icelandair á Keflavíkurflugvelli. Hjá félaginu sinna milli fjörutíu og fimmtíu manns þessu starfi. Í vetrartíð vill gjarnan ís og klaki setjast á flugvélarnar og þá þarf að gera ráðstafanir. Afísingarvökva sprautað á framhluta og framrúður þotunnar.Egill Aðalsteinsson „Flugmenn bera í raun ábyrgð á að biðja um afísingu. Ef þeir sjá eitthvað athugavert, einhvern snjó eða klaka eða eitthvað, þá biðja þeir um afísingu. Við komum svo og skoðum og metum það hvort það þurfi," segir Reynir Gunnarsson, afísingarsérfræðingur hjá Icelandair. Þeir nota sérsmíðaða afísingarbíla og afísingarvökvinn er blanda af glýkól sem þeir kalla síróp. Reynir lýsir ferlinu í fréttinni: „Hér er verið að hreinsa og verja flugvélarvæng. Þeir hreinsa allan klaka eða ís eða snjó sem sest á þetta. Svo setja þeir vörn yfir vænginn til þess að passa að það myndist ekki klaki á leiðinni út á brautarenda, sem brotnar svo af í flugtaki." Mannskapinn segir hann hljóta þjálfun bæði á bóklegum og verklegum námskeiðum. Vængurinn afísaður.Egill Aðalsteinsson „Þetta eru náttúrulega okkar bestu menn sem eru valdir í þetta verk, sko." Reynir segir að venjulega taki tíu til fimmtán mínútur að afísa hverja flugvél en tíminn geti farið upp í fjörutíu mínútur, sem getur þýtt töf á brottför. „Já, já, það kemur fyrir. Þetta er náttúrulega oftast alseinasta verkið sem farið er í." Á dögum sem þessum afísa þeir milli fjörutíu og fimmtíu flugvélar á dag. Afísingarmennirnir kanna hvort vænglingar Boeing 737-þotu Icelandair séu lausir við ís.Egill Aðalsteinsson -Það er ansi mikið í húfi ef afísingin klikkar. Hugsið þið þetta stundum þannig? „Já, já, það er alveg þannig. Við bara berjum þetta svoleiðis í okkar menn að við þurfum alltaf að hafa hugann við það. Því að þetta er aðalöryggisatriðið náttúrulega á veturna," segir Reynir Gunnarsson, afísingarsérfræðingur hjá Icelandair. Fjallað er um fjölþætta starfsemi á Keflavíkurflugvelli í nítjánda þætti Flugþjóðarinnar á streymisveitunni Sýn+. Þar geta áskrifendur séð alla þættina í heild sinni.