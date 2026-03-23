Evrópusambandið takmarkar nú hvers konar trúnaðarupplýsingar Ungverjar fá aðgang að og leiðtogar velja að hittast í smærri hópum vegna gruns um að stjórn Viktors Orbán leki upplýsingum í Rússa.
Washington Post fjallaði um helgina um að ríkisstjórn Orbán hefði haldið nánum tengslum við Kreml jafnvel eftir að innrásarstríð Rússa í Úkraínu hófst af fullum þunga árið 2022. Péter Szijjártó, utanríkisráðherra Ungverjalands, hefði jafnvel haft beint samband við Sergei Lavrov, rússneska starfsbróður hans, í fundarhléum þegar evrópskir leiðtogar hittust.
Gabrelius Landsbergis, fyrrverandi utanríkisráðherra Litháens, segir við evrópska blaðið Politico að hann hafi verið varaður við því árið 2024 að Ungverjum væri ekki treystandi fyrir trúnaðarupplýsingum sem tengdust hagsmunum Rússa og því hefði hann og starfssystkini hans verið orðvör þegar Szijjártó var á fundum með þeim.
„Við töluðum aðeins á formlegum nótum en hittumst síðan síðar í minni hópum án Ungverjalands til þess að ræða sameiginlegar ákvarðanir fundarins,“ segir Landsbergis um NATO-fund sem var haldinn í Vilníusi árið 2023.
Donald Tusk, forsætisráðherra Póllands, segir að það ætti ekki að koma neinum á óvart að menn Orbán upplýsi Rússa um allt sem kemur fram á leiðtogaráðsfundum ESB.
„Við höfum haft okkar grunsemdir um langa hríð. Þess vegna tek ég aðeins til máls þegar það er algerlega nauðsynlegt og segi aðeins það sem er bráðnauðsynlegt,“ skrifaði Tusk á samfélagsmiðli í gær.
Ungverjar þvertaka fyrir ásakanirnar. Szijjártó sakar Washington Post um að dreifa fáránlegum samsæriskenningum en János Bóka, Evrópumálaráðherra, segir frétt blaðsins „falsfrétt“ sem beri keim af örvæntingu vegna þess að Fidesz-flokki Orbán vaxi ásmegin í aðdraganda kosninga sem fara fram i næsta mánuði.
Politico hefur eftir heimildarmönnum sínum innan Evrópusambandsins að það ætli ekki að bregðast formlega við upplýsingum um meintan leka Ungverja til Rússa. Ástæðan sé sú að það vilji ekki hafa áhrif á þingkosningarnar í landinu.
Því var einnig haldið fram í umfjöllun Washington Post um helgina að rússneska leyniþjónustan hefði lagt á ráðin um hvernig hún gæti hjálpað Orbán í kosningunum. Forsætisráðherrann hefur átt undir högg að sækja í skoðanakönnunum.
Á meðal þess sem Rússar eru sagðir hafa rætt um var að setja á svið banatilræði við Orbán sem gæti gefið honum samúðarfylgi kjósenda.