Gervigreind spilar sífellt stærra hlutverk í ráðningarferli fyrirtækja. Atvinnurekendum berast allt að hundraðfalt fleiri umsóknir en áður þar sem auðveldara er orðið að smíða þær og senda út með aðstoð tækninnar.
Gervigreind spilar sífellt stærra hlutverk í flestum kimum atvinnulífsins og eru ráðningaferli fyrirtækja þar ekki undanskilin. Kristján Freyr Kristjánsson, framkvæmdastjóri 50skills, segir umsækjendur nýta hana í síauknum mæli á ýmsan hátt.
„Atvinnurekendur sjá jafnvel tífalt eða fimmtíufalt eða hundraðfalt fleiri umsóknir á sumum stöðum. Það er auðvitað að gerast meðal annars af því að tíminn sem tekur til þess að búa til ferilskrá og kynningarbréf, eða besta ferilskrá og kynningarbréf að atvinnuumsókninni sem um ræðir, tekur bara nokkrar sekúndur eða mínútur fyrir umsækjendur. Það eru oft líka fleiri umsóknir frá stöðum sem eiga jafnvel ekkert erindi, jafnvel bara fólk sem býr annars staðar í heiminum og var ekkert endilega að sjá fyrir sér að flytja til Íslands, heldur er bara verið að nota sjálfvirka tækni til að sækja um störf alls staðar og mjög víða að.“
Aukinn fjöldi umsókna skapar á sama tíma áskoranir fyrir atvinnurekendur sem þurfa að fara í gegnum þær og er gervigreindin í auknum mæli einnig notuð á hinum endanum. Hún er jafnvel notuð til að skrifa starfslýsingar, spurningar fyrir atvinnuviðtöl og til þess að sía út umsækjendur.
„Til dæmis eru margir að auglýsa störf þar sem þú þarft atvinnuleyfi og það er að aukast töluvert af umsóknum frá fólki sem hefur ekki atvinnuleyfi, jafnvel einhver gervigreindarforrit í útlöndum sem sækja bara sjálfvirkt um öll störf sem eru opin. Þá getur verið gagnlegt að til dæmis setja einhverjar síur sem skoða bara hvort viðkomandi – miðað við umsóknina – segist vera með atvinnuleyfi eða ekki og ef ekki þá kemst umsóknin ekki áfram.“
Kristján segir að mörgu að huga á þessum tímamótum í tækninni og bendir á að viðkvæmar persónuupplýsingar geta falist í umsóknum.
„Það eru bæði auðvitað til reglur og löggjöf í kringum hvað má og hvað má ekki í þessu. Hvaða gervigreind er verið að nýta? Er þetta gervigreind sem er hýst í Evrópu eða annars staðar í útlöndum?“
Þá sagði hann skipta máli hvernig tegund af gervigreind um væri að ræða. Þannig skipti máli hvort upplýsingarnar bærust til gervigreindarforrits, væru notaðar til að þjálfa gervigreindarmódelið eða hvort upplýsingarnar hyrfu eftir notkun.
„Í mínum huga er það alveg augljóst að gervigreind mun verða notuð mun meira á komandi misserum og það er engin leið til að setja, eins og maður segir, andann aftur í flöskuna. Vinnustaðir munu nýta sér þessa tækni til að vera skilvirkari á öllum sviðum en svo er auðvitað mikilvægt að ef þeir ákveða að gera það að fylgja reglum og lögum og hafa skýrt hjá sér hvað er í lagi að gera og hvað er ekki í lagi að gera.“
„Nú gengur allt út á að allir eigi að besta allt og skilvirknin eigi að ná hámarki,“ segir Rúna Magnúsdóttir, leiðtogamarkþjálfi og markaðs- og kynningastjóri SVÞ, í samtali um atvinnulífið og gervigreindina.
Stemningin í kringum gervigreindina fer vaxandi. Enda bætist sífellt í hóp notenda. Sem nú nýta hana fyrir flest; að gúggla er orðið gamaldags!
