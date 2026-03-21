Telja Musk hafa vísvitandi ýtt undir gerð kynferðislegra djúpfalsana Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 21. mars 2026 15:45 Elon Musk er ríkasti maður heims. EPA Franskir saksóknarar telja að Elon Musk, eigandi samfélagsmiðilsins X, hafi hvatt til þess að gervigreindin Grok yrði notuð til að búa til kynferðislegar djúpfalsanir. Með því hafi hann aukið virði fyrirtækisins. „Deilan sem spratt upp vegna kynferðislega grófra djúpfalsana sem Grok (gervigreindarverkfæri X) bjó til gæti hafa verið vísvitandi sett á svið til að auka á fölskum forsendum verðgildi fyrirtækjanna X og X AI fyrir fyrirhugað frumútboð þeirra í júní 2026," segir í yfirlýsingu frá embætti saksóknara í París, sem VG greinir frá. Í byrjun janúar hófst rannsókn franskra yfirvalda á framleiðslu Grok, gervigreindarspjallmennis samfélagsmiðilsins X, á fölsuðum klámmyndum af konum. Hundruð kvenna og táningsstúlkna höfðu tilkynnt um að spjallmennið hafi verið notað til þess að „afklæða" þær. Mánuði síðar var ráðist í húsleit á skrifstofum samfélagsmiðilsins í París í tengslum við rannsóknina. Franskir saksóknarar óskuðu einnig eftir því að fá að yfirheyra Musk sjálfan. Áður en Grok var tekið sérstaklega fyrir höfðu frönsk yfirvöld þegar haft samfélagmiðilinn til rannsóknar vegna ásakana um að algóritmi sé notaður til að hafa áhrif á frönsk stjórnmál. Fleiri ríki eru með Grok til rannsóknar, til að mynda Persónuverndarstofnun Írlands, sem hefur eftirlit með stórum samfélagsmiðlum, og bresk eftirlitsstofnun. Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur til skoðunar hvort hægt sé að banna snjallforrit sem byggja á gervigreind þar sem hægt er að búa til slíkar myndir. Grok framleiðir kynferðislegar djúpfalsanir fyrir notendur X og birtir síðan á miðlinum. Meðal kvenna sem hafa verið hlutgerðar á þennan hátt er Ebba Busch, varaforsætisráðherra Svía.