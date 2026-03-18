Tíska og hönnun

Hátískuhönnuður yfir í hraðtískuheiminn

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
John Galliano fyrrverandi listræni stjórnandi tískuhúsana Dior og Maison Margiela, er að fara að hanna nýja samstarfslínu með tískurisanum Zöru. Swan Gallet/WWD via Getty Images

Það er gömul saga og ný að hátískuhönnuðir fari í samstarf við risastór hraðtískufyrirtæki og njóta slíkar línur gjarnan mikilla vinsælda. John Galliano, fyrrum listræni stjórnandi Dior og Maison Margiela, og risafyrirtækið Zara eru nýjasta dæmið um slíkt.

Galliano er með frægari listrænu stjórnendum samtímans og fatalínur hans fyrir Dior eru enn með eftirsóknaverðustu hátískuflíkum í heimi. Hann hefur komið víða við í tískuheiminum en síðastliðin tvö ár látið lítið fyrir sér fara. 

Nú er hann með endurkomu og ætlar sér að endurgera og breyta gömlum arkíf-línum Zöru. 

„Ég er ótrúlega spenntur, sérstaklega því þetta er eitthvað sem ég hef aldrei gert áður og það kitlar mig, nýjungin, tilhlökkunin og ferli sjálft. 

Það er búið að vera skemmtilegt og mér finnst við vera að gera jákvæða hluti þar sem sjálfbærni er í forgangi út frá skapandi sjónarhorni,“ sagði Galliano í viðtali við Vogue á dögunum. 

Línan verður í verslunum í tvö ár en fyrsta línan kemur í verslanir í september. 

Tilkynning um samstarfið hefur fengið misjöfn viðbrögð og umhverfissinnar eru ekki hrifnir af ákvörðun Galliano. 

„Arkíf-línur hjá Zöru er frumleg leið til þess að tala um landfyllingu,“ skrifar einn notandi á Instagram og gagnrýnir fjöldaframleiðslu fyrirtækisins á meðan annar segir að fólk sé reitt yfir því að nú verði loksins aðgengilegt fyrir almúgann að festa kaup á flíkum eftir ástsæla hönnuðinn. 

Þá gagnrýna aðrir samstarfið og segja að Zara hafi gerst sek um að stela af minni tískuhúsum og ungum hönnuðum. 

