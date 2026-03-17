Klæddist fimm kílóum af mannahárum

Raunveruleikastjarnan Lisa Rinna úr þáttunum Raunverulegar húsmæður Beverly Hills vakti mikla athygli í Óskarspartýi Eltons John á sunnudagskvöld. Lisa, sem er orðin eins konar tískugoðsögn í Hollywood, er þekkt fyrir að fara eigin leiðir í tískunni og sýndi það og sannaði þarna.
Lisa Rinna er fædd árið 1963 og fyrir aldamót gerði hún garðinn frægan fyrir hlutverk sitt í dramaþáttunum Days of Our Lives. Hún hefur verið gift leikaranum Harry Hamlin frá árinu 1997 og hæðir og lægðir hjónabandsins verið afþreyingarefni fyrir alþjóð.
Raunveruleikaþættirnir skutu henni upp á alþjóðlega stjörnuhimininn upp úr 2010 og undanfarin ár hefur hún verið tíður gestur á tískuvikum hjá eftirsóttustu hátískuhúsum heims.
Þá eiga hún og Harry tvær dætur, Amelia Gray og Delilah Belle, sem hafa báðar getið af sér gott orð sem fyrirsætur.
Þannig að Lisa Rinna hefur verið samþykkt inn í hátískusamfélagið og nýtur þess að klæðast rándýrri elegant hönnun óháð þægindum. Á sunnudag rokkaði hún sérsniðinn kjól sem sker sig frá öðrum þar sem hann er gerður úr fimm kílóum af mannahári.
„Ertu að grínast í mér, sjáið hvað þetta er gullfallegur kjóll,“ sagði Lisa á myndbandi í Instagram hringrás sinni. „Þetta verður æðislegt, ég hef aldrei verið með svona mikið hár.“
View this post on Instagram
Þessi galakjóll var búinn til af sextán manna teymi og það tók heila 152 klukkutíma að klára hann.