Fótbolti

Erfitt hjá Kristian og Twente í dag

Aron Guðmundsson skrifar
Kristian í baráttunni í leik dagsins Vísir/getty

Kristian Nökkvi Hlynsson var í byrjunarliði Twente sem varð af mikilvægum stigum í baráttunni um Evrópusæti í hollsensku úrvalsdeildinni í dag. Twente tapaði 2-0 fyrir Utrecht á heimavelli.

Þetta var fyrsta tap Twente í síðustu sex leikjum liðsins en Kristian hefur verið afar öflugur upp á síðkastið og fyrir leik dagsins hafði hann skorað í þremur leikjum í röð.

Ekki kom mark frá Íslendingnum, sem spilaði 84.mínútur, í dag en Twente átti erfitt uppdráttar í leiknum og tvö mörk sitt hvoru megin við hálfleikinn innsigluðu 2-0 sigur Utrecht. 

Úrslitin gera það að verkum að Twente situr í 5.sæti hollensku úrvalsdeildarinnar með 44 stig, þremur stigum á eftir Ajax í fjórða sætinu þegar að 27 umferðir hafa verið leiknar. 

Hollenski boltinn

