Innlent

Að­stoðuðu ferða­menn að Fjalla­baki

Sigurgeir Þorkelsson skrifar
Björgunarsveitin var að störfum í nótt í krapa.
Björgunarsveitin var að störfum í nótt í krapa. Björgunarsveitin Dagrenning

Björgunarsveitir á Suðurlandi voru í nótt boðaðar út til aðstoðar ferðalöngum sem treystu sér ekki til að halda för áfram. Björgunarsveitirnar Dagrenning á Hvolsvelli ásamt Stjörnunni í Skaftártungu og Kyndli á Kirkjubæjarklaustri voru boðaðar út og héldu inn á Fjallabak úr sitthvorri áttinni.

Ferðamennirnir höfðu ætlað Fjallabak á reiðhjólum en leist ekki á blikuna í nótt þegar við þeim blasti mikill snjór og krapi og óskuðu aðstoðar gegnum gervihnött.

Björgunarsveitin Dagrenning náði til þeirra á Mælifellssandi klukkan 5 í morgun þar sem mennirnir höfðust við í tjaldi. Var þá öðrum leitarmönnum snúið við en Stjarnan hafði lent í miklum krapa og sóttist ferðin seint.

Björgunarfólk barðist við krapann.Björgunarsveitin Dagrenning

Björgunarfólk og ferðamennirnir komu svo til baka, niður á Hvolsvöll, upp úr klukkan átta í morgun. Mennina sakaði ekki.

Í samtali við fréttastofu segir Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, að ekki sé vitað hvað mennirnir ætli að gera næst.

Björgunarsveitir

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