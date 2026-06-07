Aðstoðuðu ferðamenn að Fjallabaki Sigurgeir Þorkelsson skrifar 7. júní 2026 15:11 Björgunarsveitin var að störfum í nótt í krapa. Björgunarsveitin Dagrenning Björgunarsveitir á Suðurlandi voru í nótt boðaðar út til aðstoðar ferðalöngum sem treystu sér ekki til að halda för áfram. Björgunarsveitirnar Dagrenning á Hvolsvelli ásamt Stjörnunni í Skaftártungu og Kyndli á Kirkjubæjarklaustri voru boðaðar út og héldu inn á Fjallabak úr sitthvorri áttinni. Ferðamennirnir höfðu ætlað Fjallabak á reiðhjólum en leist ekki á blikuna í nótt þegar við þeim blasti mikill snjór og krapi og óskuðu aðstoðar gegnum gervihnött. Björgunarsveitin Dagrenning náði til þeirra á Mælifellssandi klukkan 5 í morgun þar sem mennirnir höfðust við í tjaldi. Var þá öðrum leitarmönnum snúið við en Stjarnan hafði lent í miklum krapa og sóttist ferðin seint. Björgunarfólk barðist við krapann.Björgunarsveitin Dagrenning Björgunarfólk og ferðamennirnir komu svo til baka, niður á Hvolsvöll, upp úr klukkan átta í morgun. Mennina sakaði ekki. Í samtali við fréttastofu segir Jón Þór Víglundsson, upplýsingafulltrúi Landsbjargar, að ekki sé vitað hvað mennirnir ætli að gera næst. Björgunarsveitir Mest lesið Dæmdur fyrir tvær nauðganir: Kom steinmunum fyrir í kynfærum konu Innlent Bregðast við skammarbréfi Þorgerðar og félaga Erlent Eitt er það sem Tómas vissi og gerði, annað hvað honum gekk til Innlent Stór rafmagnsflugvél reynd fyrir fyrsta flug Erlent „Þetta er bara alveg svívirðilegt“ Innlent Gæslan fylgist grannt með rússnesku skipi Innlent Harður árekstur á Reykjanesbraut Innlent Leigubílstjóri jók hraðann á rauðu ljósi og ók á eldri konu Innlent Sagan full af dæmum þar sem mikilvæg félög hverfa Viðskipti innlent Lungnaígræðsla ekki lækning heldur sjúkdómaskipti Erlent Fleiri fréttir Aðstoðuðu ferðamenn að Fjallabaki „Það er prjónabylting í gangi á Íslandi“ Frábær árangur Teits í alþjóðlegri keppni Flugmenn og Icelandair funda á morgun Sagan full af dæmum þar sem mikilvæg félög hverfa Eitt er það sem Tómas vissi og gerði, annað hvað honum gekk til Rýnt í stöðu Icelandair og prjónagarn selst upp Gæslan fylgist grannt með rússnesku skipi Dæmdur fyrir tvær nauðganir: Kom steinmunum fyrir í kynfærum konu „Þetta er bara alveg svívirðilegt“ Tilkynnt í annarlegu ástandi og reyndist vera á stolnum bíl Kærðir fyrir að aka á nagladekkjum Harður árekstur á Reykjanesbraut Fjármálastjórinn verður sveitarstjóri Bjóða bæjarbúum á bakgarðstónleika Segir hægrið sækja fram gegn náttúruvernd og mannréttindum Leigubílstjóri jók hraðann á rauðu ljósi og ók á eldri konu Ásta endurráðin í Bláskógabyggð Þyrlan kölluð út vegna bílveltu Sjálfstæðisflokkur tekur Framsókn með sér í meirihluta Sögðust ekki ætla að setja börn í lokað búsetuúrræði en nú er tónninn annar Áhyggjur Barnaheilla, veikindi prinsessu og sjómannadagur Tveir handteknir í sérsveitaraðgerð á Akureyri Grunaður um fíkniefnabrot á reynslulausn og neitaði að gefa upp nafn Önnur stúlka grunuð um að hafa sparkað ítrekað í hana Kveður eftir ævilangt starf Styrkja fjarskiptainnviði vegna almyrkvans en ítreka forgang 112 Nærbuxur í sundi landlægt vandamál Sérsveitaraðgerð á Akureyri Fólskuleg árás og óvinsæl sundtíska Sjá meira