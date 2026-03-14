Úrval Útsýn býður fjölbreytt úrval spennandi borgarferða árið um kring fyrir bæði einstaklinga og hópa. Hægt er að velja milli tilbúinna skipulagðra borgarferða eða sérsniðnar ferðir fyrir smærri og stærri hópa.
Í apríl og maí er boðið upp á fjórar einstaklega spennandi ferðir sem sameina fjörugt borgarlíf, milt veðurfar, litríka menningu og einstaklega ljúffenga matargerð. Um er að ræða ferðir til Porto í Portúgal, Bilbao á Spáni, Split í Króatíu og Valencia á Spáni. Ekki skemmir fyrir að allar þessar ferðir detta inn á lögbundna frídaga og því þarf ekki að eyða mörgum sumarleyfisdögum í ferðirnar.
Porto er næst stærsta borg Portúgals og að mati margra ein af fallegustu borgum Suður-Evrópu. Vinsældir Porto hafa aukist mikið síðustu árin en borgin er þekkt fyrir litrík hús, brattar götur, heimsfræga portvínið og litríka og skemmtilega stemningu. Porto er einnig mun rólegri og afslappaðri en Lissabon, höfuðborg landsins.
„Áin Duero klýfur borgina í tvennt og yfir henni er eitt helsta kennileiti borgarinnar sem er Dom Luís I brúin sem er lýst upp á kvöldin og gefur henni rómantískan blæ,“ segir Kristinn Ferdinandsson, deildarstjóri hópferða hjá Úrval Útsýn. „Brúin stendur við gamla bæinn, Ribeira, en hann var settur á heimsminjaskrá UNESCO árið 1996. Það er svo sannarlega auðvelt að gleyma sér í göngutúr á þessum slóðum innan um krókóttar steinum lagðar götur og stíga milli fallegra torga. Skammt undan eru svo dómkirkjan með frábæru útsýni yfir borgina og São Bento lestarstöðin með sín frægu bláhvítu flísaverk sem segja sögu Portúgals.“
Úrval Útsýn býður upp á fimm daga ferð til Porto dagana 22.-26. apríl. Sumardagur fyrsti, sem er frídagur á Íslandi, dettur á 23. apríl og því kostar ferðin einungis tvo sumarleyfisdaga fyrir flesta landsmenn.
„Þetta er mjög skemmtilegur tími til að heimsækja borgina en þá er hitinn þægilegur og mun færri ferðamenn en yfir hásumarið,“ segir Kristinn. „Þetta er borgin sem gaf heiminum portvín og er einnig þekkt fyrir góða bari og veitingastaði sem margir hverjir bjóða upp á frábæra sjávarrétti enda stutt á gjöful fiskimið.“
Farþegar Úrvals Útsýnar geta valið milli gistingar á þriggja til fimm stjörnu hótelum sem eru öll vel staðsett og bjóða upp á ýmis konar þjónustu og þægindi.
Boðið er upp á tvær skipulagðir skoðunarferðir gegn gjaldi. Fyrri ferðin er göngutúr um Ribeira, elsta hluta borgarinnar, þar sem helstu kennileiti gamla miðbæjarins eru skoðuð. Seinni ferðin er heimsókn í Douro dalinn þar sem boðið verður upp á vínsmökkun.
„Svo vil ég hvetja ferðalanga til að heimsækja World of Discovery safnið sem rekur m.a. sögu landafunda og heimsreisa portúgalskra sæfara. Þau sem spila golf ættu líka að kippa golfsettinu með golfvellirnir í og við borgina eru opnir allt árið. Porto er því alveg tilvalin sem 3 - 5 daga borgarferð og er um leið talin ein rómantískasta borg Evrópu.“
Bilbao er lífleg og skemmtileg borg staðsett í Baskalandi í norðurhluta Spánar. Borgin var lengi iðnaðar- og hafnarborg en hefur síðustu áratugi breyst í eina áhugaverðustu menningarborg Spánar. Bilbao er m.a. þekkt fyrir ríka sögu sína, töfrandi arkitektúr, spennandi listasöfn og dýrindis matargerð.
„Bilbao er staðsett á bökkum Nervion árinnar sem rennur í gegnum hjarta borgarinnar og eykur enn frekar sjarma hennar og fegurð,“ segir Kristinn. „Öðrum megin árinnar er hinn sögulegi gamli bær, betur þekktur sem Casco Viejo, með sínum heillandi þröngu götum, fallegum torgum, fjölbreyttum verslunum, bakaríum og matsölustöðum.“
Hinum megin árinnar er nútímalega útgáfa Bilabo borgar þar sem finna má m.a. Guggenheim safnið sem er meistaraverk nútíma byggingarlistar og eitt af þekktustu kennileitunum borgarinnar. „Safnið hýsir glæsilegt safn af samtímalist og er ómissandi heimsókn fyrir listunnendur. Í raun má segja að Bilbao sé ein af fáum borgum þar sem ein bygging hefur breytti hagkerfi heillar borgar, það sem kallað er „Guggenheim effect“.“
Úrval Útsýn býður upp á fjögurra daga ferð til Bilbao dagana 30. apríl til 3. maí með íslenskum fararstjóra. Þar sem 1. maí fellur á föstudag þarf bara að fórna einum sumarleyfisdegi í þessa skemmtilegu ferð.
Þar sem flest helstu kennileiti borgarinnar eru í 15 – 20 mínútna radíus er mjög þægilegt að skoða hana fótgangandi. „Við mælum með að fólk skoði Zubizuri göngubrúna sem tengir nýja og gamla bæinn saman. Á brúnni er stórkostlegt útsýni yfir ána og arkitektúrinn í kring. Það er sérstaklega gaman að heimsækja hana á kvöldin þegar hún er upplýst.“
Í gamla borgarhlutanum eru heillandi þröngar götur með fallegum torgum, úrvali verslana og góðum matsölustöðum sem margir bjóða upp á baskneskan mat sem mörgum sælkerum þykir vera einn sá besti í Evrópu. Í borginni eru margir Michelin-stjörnu veitingastaðir, auk hefðbundinna pintxos-bara sem er basknesk útgáfa af tapas réttum. Svo er mælt með að fólk smakki Txakoli vínið sem er bruggað í héraðinu.
„Heimsókn á Mercado de la Ribera markaðinn er alltaf skemmtileg upplifun, Santiago dómkirkjan er töfrandi gotneskt mannvirki sem gaman er að skoða, Azkuna Zentroa er gamalt vínlagerhús sem var breytt í menningarhús og svo er alltaf gaman að taka lestina upp á Artxanda hæðina. Ferðin tekur aðeins þrjár mínútur en uppi á henni er frábært útsýni yfir borgina og þar má finna góða veitingastaði sem bjóða upp á baskneskan mat.“
Hægt er að velja á milli þriggja fjögurra stjörnu hótela í Bilbao sem öll eru afar vel staðsett, þar á meðal nálægt Guggenheim safninu.
Fararstjóri er Gréta S. Guðjónsdóttir sem er sannkölluð fjallageit og heimsflakkari sem jöfnum höndum leiðir hópa um hálendi Íslands, á framandi og fjarlægar slóðir og í ljúfar siglingar á skemmtiferðaskipum. Gréta er ljósmyndari að mennt og hefur linsan dregið hana víða, t.d. um Lombok í Indónesíu, um fáfarna staði í Mexíkó, víða um Indókína og Afríku eins og sjá má á Instagram síðu hennar.
Split er næststærsta borg Króatíu á eftir höfuðborginni Zagreb og um leið stærsta borg á króatísku strandlengjunnar. Borgin liggur við austurströnd Adríahafsins og er afar vinsæll ferðamannastaður en í maí er veðrið milt og sólríkt og ferðamannastraumurinn ekki byrjaður fyrir alvöru. Því er seinni hluti maí mánaðar tilvalinn tími til að heimsækja borgina.
„Miðborg Split er nánast byggð beint við sjóinn þannig að þegar þú gengur út úr gömlu borginni ertu strax kominn að strandgötunni. Split er því eina mest spennandi borg Evrópu heim að sækja þar sem fólk vill bæði upplifa litríkt borgarlíf og þægilega strandarstemningu,“ segir Kristinn.
Gamli miðbærinn er einstaklega heillandi að sögn Kristins. „Diocletian höllin er hjarta Split og í raun ein merkilegasta rómverska bygging sem varðveist hefur í Evrópu. Það sem gerir hana svo sérstaka er að hún er ekki bara safn eða rústir, hún er lifandi borgarhluti með litlum torgum þar sem fólk býr, vinnur og rekur veitingastaði og verslanir. Bjölluturn hennar er eitt þekktasta kennileiti Split en hann er um 57 metra hár og býður upp á stórkostlegt útsýni yfir borgina og Adríahafið.“
Úrval Útsýn býður upp á fimm daga ferð til Split dagana 21. – 25. maí með íslenskum fararstjóra. Mánudagur 25. maí er annar í hvítasunnu og því þarf einungis að fórna tveimur sumarleyfisdögum í þessa skemmtilegu ferð.
„Þegar Split er heimsótt er tilvalið að taka heilan dag í heimsókn út í eina af eyjunum sem liggja fyrir utan borgina, eins og t.d. Hvar, Brač og Vis. Einnig er tilvalið skella sér í siglingu eða heimsækja Krka þjóðgarðinn sem er einn fallegasti þjóðgarður Króatíu og mjög vinsæll dagsferðastaður. Flestir ferðamenn fara í skipulagða dagsferð frá Split en garðurinn er þekktastur fyrir magnaða kalksteinsfossa, grænblátt vatn,fjölbreytt fuglalíf og fallegar gönguleiðir.”
Matargerðin í Split er hluti af því sem kallað er dalmatísk matargerð. „Hún ereinföld og fersk þar sem sjávarréttir fyrirferðamiklir. Hún minnir að sumu leyti á ítalskan og grískan mat en hefur líka eigin stíl. Vínhéröðin kringum Split eru vel þekkt og bjóða m.a. upp á kraftmikil rauðvín, fersk hvítvín og bragðmikil ávaxtabrennivín.“
Farþegar Úrvals Útsýnar geta valið á milli fjögur hótela sem öll fá fjórar stjörnur. Þau búa öll yfir helstu þægindum og frábærum staðsetningum.
Fararstjóri er Kristín A. Árnadóttir sem m.a. hefurstarfað sem sendiherra í Helsinki, Vín og Peking og hefur víðtæka alþjóðlega reynslu, m.a. í samskiptum og menningartengdu starfi.
Valencia er þriðja stærsta borg Spánar og að mati margra ein fallegasta og líflegasta strandborg landsins. Borgin liggur við Miðjarðarhafið og sameinar á skemmtilegan hátt ríka sögu, nútímalegan arkitektúr, frábæra matarmenningu og langar sandstrendur. Valencia hefur á síðustu áratugum þróast úr rólegri hafnarborg í kraftmikla menningar- og ferðamannaborg sem hefur mikið að bjóða ferðalöngum.
„Valencia er borg sem kemur mörgum skemmtilega á óvart,“ segir Kristinn. „Hér blandast saman gamall og nýr heimur á einstakan hátt. Í miðborginni má finna fallegar byggingar í gotneskum og endurreisnarstíl en skammt frá hafa risið stórkostleg nútímamannvirki eins og Borg lista og vísinda sem er eitt glæsilegasta byggingarverk Evrópu.“
Eitt af því sem gerir Valencia svo sérstaka er græni Turia garðurinn sem liggur eins og grænn borði í gegnum borgina. „Áður rann Turia áin um miðja borgina og olli oft miklum flóðum,“ segir Kristinn. „Á sjöunda áratugnum var henni beint í nýjan farveg fyrir utan borgina og í gamla árfarveginum var byggður upp fallegur garður með göngustígum, hjólaleiðum, leiksvæðum og menningarstofnunum. Þetta er einn skemmtilegasti staðurinn í borginni til að rölta um eða slaka á.“
Úrval Útsýn býður upp á fimm daga ferð til Valencia dagana 22.- 26. maí. Mánudagur 25. maí er annar í hvítasunnu og því þarf einungis að fórna tveimur sumarleyfisdögum í þessa skemmtilegu ferð.
„Valencia er líka algjör paradís fyrir matgæðinga,“ segir Kristinn. „Borgin er fæðingarstaður paella-réttarins sem er einn af þjóðarréttum Spánar. Í kringum borgina eru frjósöm ræktunarsvæði sem framleiða ferskt hráefni fyrir verslanir og veitingahús borgarinnar þannig að maturinn hér er bæði ferskur og bragðmikill. Ekki má svo gleyma fersku sjávarfanginu sem einkennir marga veitingastaði borgarinnar.“
Meðal áhugaverðra staða í Valencia til að heimsækja er hinn stórbrotni Mercado Central markaður sem er ótrúlega litríkur og líflegur með yfir 10.000 sölubása. Skammt frá honum stendur La Lonja de la Seda, fyrrum silkimarkaður frá miðöldum sem er á heimsminjaskrá UNESCO. Einnig má nefna Valencia dómkirkjuna sem er einn merkasti sögustaður borgarinnar en þar er varðveittur bikar sem sumir telja að geti verið hinn frægi Heilagi gral.
„Þeir sem hafa áhuga á listum ættu líka að heimsækja Museo de Bellas Artes sem er eitt merkilegasta listasafn Spánar,“ segir Kristinn. „Og svo verða allir að heimsækja Borg lista og vísinda sem er stórfenglegt svæði og klasi framúrstefnubygginga. Þar má m.a. finna glæsilegt vísindasafn, magnað IMAX kvikmyndahús, eitt flottasta sjávardýrasafn Evrópu að ógleymdu óperuhúsi borgarinnar.“
Valencia er jafnframt frábær borg til að njóta útiveru. Löng sandströndin liggur skammt frá miðborginni og þar er auðvelt að eyða hlýjum degi við sjóinn áður en haldið er aftur inn í borgina til að njóta kvöldsins á góðum veitingastöðum og líflegum börum.
Farþegar Úrvals Útsýnar geta valið á milli fimm vel staðsettra hótela í borginni sem bjóða upp á þægilega gistingu og góða þjónustu. Fjögur þeirra eru fjögurra stjörnu hótel og það fimmta er þriggja stjörnu hótel.
„Valencia er einstaklega heillandi borg sem sameinar strandlíf, menningu og matargerð á einstakan hátt,“ segir Kristinn. „Hún er því fullkomin fyrir þá sem vilja njóta bæði afslöppunar og spennandi borgarlífs í einni og sömu ferðinni.“
Utan þessara fjögurra ferða er hægt að kaupa skipulagðir borgarferðir til Marrakesh í Marokkó, aðventuferð til Heidelberg og Strasbourg, Prag, Alicante, Berlínar og Glasgow.