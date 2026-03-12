Einn hefur verið úrskurðaður í áframhaldandi fjögurra vikna gæsluvarðhald vegna alvarlegrar líkamsárásar aðfaranótt 5. mars. Upphaflega voru tveir vistaðir í gæsluvarðhald.
Aðfaranótt 5. mars voru fjórir handteknir eftir alvarlega líkamsárás í íbúð í miðbæ Reykjavíkur. Karlmaður var fluttur frá vettvangi alvarlega slasaður.
Tveir mannanna voru úrskurðaðir í vikulangt gæsluvarðhald þann sama dag en hinir tveir látnir lausir. Í fréttatilkynningu frá lögreglu í dag segir að annar mannanna hafi verið færður fyrir Héraðsdóm Reykjavíkur í dag og úrskurðaður í fjögurra vikna gæsluvarðhald, til 9. apríl, á grundvelli rannsóknarhagsmuna og síbrotagæslu.
Ekki var krafist gæsluvarðhalds yfir hinum en hann hefur verið færður í afplánun vegna eldri dóms.
