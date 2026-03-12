Þó nokkur snjóflóð hafa fallið á norðanverðum Vestfjörðum í dag en ekki er talin hætta í byggð sem stendur. Flateyrarvegi verður lokað klukkan 20 í kvöld vegna snjóflóðahættu. Einnig er varað við aðstæðum á Norðvesturlandi og við Hellisheiði.
Veðurstofan hefur greint þrjú snjóflóð ofan Flateyrar í dag, eitt í Innra‑Bæjargili og tvö í Skollahvilft. Stærstu tvö snjóflóðin hafa náð um það bil niður að vörnum. Mörg snjóflóð hafa fallið á veginn um Súðavíkurhlíð og hefur vegurinn verið lokaður í dag.
Einnig féll snjóflóð á veg í Súgandafirði, utan við Suðureyri. Veðurstofan greinir frá þessu en líklegt er talið að fleiri snjóflóð hafi fallið á svæðinu sem hafi ekki sést enn vegna takmarkaðs skyggnis.
„Veðurspár gera ráð fyrir að veðrið nái hámarki seint í kvöld eða nótt. Þá má búast við að snjóflóðahætta aukist á veginum um Eyrarhlíð milli Ísafjarðar og Hnífsdals,“ segir í tilkynningu Veðurstofunnar. Ekki sé talin hætta í byggð sem stendur en áfram sé fylgst með aðstæðum.
Gul viðvörun hefur verið gefin út fyrir Vestfirði, Suðurland, Faxaflóa, Breiðafjörð, Strandir og Norðurland vestra.
Á Norðurlandi varar Veðurstofan við snjóflóðahættu á Siglufjarðarvegi og Ólafsfjarðarvegi. Hún hefur ekki fengið tilkynningar um snjóflóð á utanverðum Tröllaskaga í dag en snjóflóð féllu í Hlíðarfjalli við Akureyri.
Að sögn veðurfræðings Vegagerðarinnar er hríð á fjallvegum á norðvestanverðu landinu og getur færð spillst frá Snæfellsnesi og austur að Tröllaskaga. Hvasst og blint í éljum og skafrenningi á Hellisheiði og í Þrengslum í nótt, frá klukkan 22 til klukkan 7 í fyrramálið. Einnig ber á snörpum vindhviðum, um 35 metrar á sekúndu, undir Eyjafjöllum í nótt til 9 í fyrramálið.
Á Vestfjörðum var veginum um Súðavíkurhlíð lokað fyrir hádegi í dag en klukkan ellefu höfðu alls sex snjóflóð fallið á veginn. Þá eru vegirnir um Klettháls og Steingrímsfjarðarheiði ófærir, samkvæmt upplýsingum frá Vegagerðinni.
Vegna veðurs megi búast við að færð geti orðið erfið og vegir á Vestfjörðum lokast með stuttum fyrirvara. Þungfært sé í Ísafjarðardjúpi en þæfingur er á Dynjandisheiði, Gemlufallsheiði og Vatnsfjarðarhálsi. Snjóþekja, hálka eða hálkublettir eru á flestum öðrum leiðum, að sögn Vegagerðarinnar. Lögreglan á Vestfjörðum segir að staðan á Flateyrarvegi verði endurmetin í fyrramálið.
Gul viðvörun vegna hríðarveðurs er í gildi á Vestfjörðum fram til klukkan 6 í fyrramálið. Spáð er norðan og norðvestan 15 til 20 metrum á sekúndu í landshlutanum með snjókomu og skafrenningi, að sögn Veðurstofu Íslands. Þessu fylgir lélegt skyggni og líkur á samgöngutruflunum, einkum á fjallvegum.
Veðurspá gerir ráð fyrir batnandi veðri á Vestfjörðum á morgun en viðvarandi éljagangi á utanverðum Tröllaskaga.
Fréttin hefur verið uppfærð.
