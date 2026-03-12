Innlent

Miðflokkur kynnir sex efstu í Garða­bæ

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Efstu sex frambjóðendur Miðflokksins í Garðabæ.

Efstu sex sæti Miðflokksins í Garðabæ hafa verið staðfest af stjórn kjördæmafélags Suðvesturkjördæmis. Lárus Guðmundsson, fyrrverandi atvinnumaður í knattspyrnu, verður áfram oddviti flokksins.

Ari Edwald, oddviti Miðflokksins í Reykjavík, greinir frá listanum á samfélagsmiðlum.

Lárus er fyrrverandi atvinnumaður, spilaði með Bayer Uerdingen og FC Kaiserslautern í þýsku deildinni og á sautján landsleiki fyrir íslenska landsliðið í knattspyrnu. Hann er framkvæmdastjóri, varaþingmaður Miðflokksins í Suðvesturkjördæmi og formaður kjördæmafélags Miðflokksins í Suðvesturkjördæmi.

Verkfræðingurinn Laufey Gunnþórsdóttir er í öðru sætinu og fjármálastjórinn Snorri Marteinsson í þriðja sætinu, rétt eins og hann var 2022. Þar á eftir koma hagfræðingurinn Bessí Þóra Jónsdóttir, flugfreyjan Unnur Ýr Jónsdóttir og sundkappinn Anton Sveinn McKee.

Miðflokkurinn bauð fyrst fram í Garðabæ 2018 með Maríu Grétarsdóttur í oddvitasætinu og fékk þá 514 atkvæði eða 6,8 prósent. Lárus tók við sem oddviti 2022 en flokkurinn fékk þá einungis 314 atkvæði eða 3,67 prósent. 

Frambjóðendurna sex má sjá hér að neðan: 

  1. Lárus Guðmundsson, Frkv.stj. og varaþingmaður
  2. Laufey Gunnþórsdóttir, Verkfræðingur
  3. Snorri Marteinsson, Fjármálastjóri
  4. Bessí Þóra Jónsdóttir, Hagfræðingur
  5. Unnur Ýr Jónsdóttir, Flugfreyja
  6. Anton Sveinn McKee, Viðskiptafræðingur
