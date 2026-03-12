Miðflokkur kynnir sex efstu í Garðabæ Magnús Jochum Pálsson skrifar 12. mars 2026 13:34 Efstu sex frambjóðendur Miðflokksins í Garðabæ. Efstu sex sæti Miðflokksins í Garðabæ hafa verið staðfest af stjórn kjördæmafélags Suðvesturkjördæmis. Lárus Guðmundsson, fyrrverandi atvinnumaður í knattspyrnu, verður áfram oddviti flokksins. Ari Edwald, oddviti Miðflokksins í Reykjavík, greinir frá listanum á samfélagsmiðlum. Lárus er fyrrverandi atvinnumaður, spilaði með Bayer Uerdingen og FC Kaiserslautern í þýsku deildinni og á sautján landsleiki fyrir íslenska landsliðið í knattspyrnu. Hann er framkvæmdastjóri, varaþingmaður Miðflokksins í Suðvesturkjördæmi og formaður kjördæmafélags Miðflokksins í Suðvesturkjördæmi. Verkfræðingurinn Laufey Gunnþórsdóttir er í öðru sætinu og fjármálastjórinn Snorri Marteinsson í þriðja sætinu, rétt eins og hann var 2022. Þar á eftir koma hagfræðingurinn Bessí Þóra Jónsdóttir, flugfreyjan Unnur Ýr Jónsdóttir og sundkappinn Anton Sveinn McKee. Miðflokkurinn bauð fyrst fram í Garðabæ 2018 með Maríu Grétarsdóttur í oddvitasætinu og fékk þá 514 atkvæði eða 6,8 prósent. Lárus tók við sem oddviti 2022 en flokkurinn fékk þá einungis 314 atkvæði eða 3,67 prósent. Frambjóðendurna sex má sjá hér að neðan: Lárus Guðmundsson, Frkv.stj. og varaþingmaður Laufey Gunnþórsdóttir, Verkfræðingur Snorri Marteinsson, Fjármálastjóri Bessí Þóra Jónsdóttir, Hagfræðingur Unnur Ýr Jónsdóttir, Flugfreyja Anton Sveinn McKee, Viðskiptafræðingur Miðflokkurinn Garðabær Sveitarstjórnarkosningar 2026 Sveitarstjórnarmál Tengdar fréttir Kæru Miðflokksins vegna meints ágalla á kjörseðlum hafnað Úrskurðarnefnd kosningamála hafnaði kröfu Miðflokksins í Garðabæ um ógildingu sveitarstjórnarkosninganna þar vegna ágalla sem flokkurinn taldi á kjörseðlum. Frágangur kjörseðla hafi verið innan svigrúms sem yfirkjörstjórnir hafa um útlit þeirra. 3. júní 2022 14:27 Miðflokkurinn kærir kosningarnar í Garðabæ Miðflokkurinn hefur kært framkvæmd sveitarstjórnarkosninganna í Garðabæ. Ástæðan er það sem flokkurinn segir alvarlegan ágalla á kjörseðli. 21. maí 2022 15:17 Mest lesið Guðmundur Elís ákærður fyrir að fara með stúlku um borð Innlent Bandaríkjamenn virðast lítið vita hvað þeir eru að gera Erlent Segist saklaus Innlent Ísland tekur þátt í máli gegn Ísrael Innlent Rétt að leita svara hjá Alþjóðadómstólnum og óttast ekki afleiðingar Innlent Lyfin stundum of dýr en ekki hægt að stökkva á ódýrasta kostinn Innlent Lögga með „vægt kvíðakast“ tók sjúkrabíl manns sem hafði verið skotinn Erlent Sex snjóflóð fallin og veginum lokað Innlent Gengur stolt frá borði reynslunni ríkari Innlent Meðalbiðtími fimmfalt lengri en viðmið landlæknis Innlent Fleiri fréttir Rétt að leita svara hjá Alþjóðadómstólnum og óttast ekki afleiðingar Norðanhríð fyrir vestan og Ísland í máli gegn Ísrael Þau eru á lista Samfylkingarinnar í Kópavogi Sex snjóflóð fallin og veginum lokað Guðmundur Elís ákærður fyrir að fara með stúlku um borð Ísland tekur þátt í máli gegn Ísrael Lyfin stundum of dýr en ekki hægt að stökkva á ódýrasta kostinn Meðalbiðtími fimmfalt lengri en viðmið landlæknis Ný lög séu eitt af mörgum skrefum sem þurfi að taka Gengur stolt frá borði reynslunni ríkari Óvissustig í Súðavíkurhlíð „Öryggi okkar fólks það eina sem skiptir máli“ „Eins og best verður á kosið í heiminum“ Besta fimleikafólk Danmerkur gefur góð ráð og sýnir á Íslandi „Allt lýðræðið þurrkað út“ Lilja lagði til breytingu á formennsku þingflokks Nýr listi Samfylkingarinnar í Árborg kynntur Segist saklaus Djúpstæður ágreiningur og íþróttasalur umbreytist í tónleikahöll Bjargað af þakinu eftir að bíllinn fór í kaf Úthlutaði 91 milljón til félagasamtaka Þungar refsingar undir í máli sem fer enn einn hringinn Sakar minnihluta um ódýra pólitík í aðdraganda kosninga „Þetta þýðir einfaldlega lengri biðtími“ Rúv er óháð hagsmunum stjórnmála og einkaaðila Þarf að greiða þriggja milljóna málskostnað parsins Stefán Vagn leiðir þingflokk Framsóknarflokksins Axel segist fórnarlamb subbulegra og fullkomlega tilhæfulausra ærumeiðinga Skólameistarinn fær ekki að leiða ráðherra til vitnis Refsingar Shamsudin-bræðra og Samúels þyngdar Sjá meira