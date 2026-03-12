Innlent

Um­sókn Mið­flokksins í klúbb evrópska íhalds­manna ekki svarað

Kjartan Kjartansson skrifar
Gunnar Bragi Sveinsson, framkvæmdastjóri Miðflokksins, veltir fyrir sér hvort andstaða flokksins við ESB sé ástæða þess að stjórn samtaka evrópskra íhalds- og umbótaflokka hafi ekki tekið afstöðu til umsóknar hans um aðild.
Stjórn samtaka íhalds- og umbótaflokka á Evrópuþinginu hefur enn ekki afgreitt umsókn Miðflokksins um aðild að alþjóðlegu hliðarneti þeirra frá því í fyrra. Framkvæmdastjóri Miðflokksins segir óljóst hvort það sé vegna andstöðu hans við Evrópusambandið.

Heimildin fullyrti í umfangsmikilli umfjöllun sinni um alþjóðlegar tengingar Miðflokksins á dögunum að flokkurinn væri í aðildarferli hjá Íhalds- og umbótaflokki Evrópu (ECR), þingflokki hægriflokka á Evrópuþinginu. Hvorki flokkurinn né samtökin staðfestu það þó við blaðið.

Gunnar Bragi Sveinsson, framkvæmdastjóri Miðflokksins, staðfestir að flokkurinn hafi sóst eftir aðild að alþjóðlegu hliðarneti ECR í fyrra. 

„Ísland býr svo vel að eiga ekki fulltrúa á Evrópuþingi og eins og gefur að skilja getur íslenskur stjórnmálaflokkur því ekki verið formlegur hluti af slíku flokkasamstarfi,“ segir Gunnar Bragi í skriflegu svari við fyrirspurn Vísis.

Ekki hafi þó orðið af þessari aukaaðild þar sem stjórn ECR hafi ekki afgreitt umsóknina.

„Hvort það er vegna andstöðu okkar við ESB vitum við ekki,“ segir Gunnar Bragi í svari sínu.

Sannir Finnar og Svíþjóðardemókratar fyrir á fleti

Svíþjóðardemókratar í Svíþjóð og Sannir Finnar í Finnlandi eiga meðal annars aðild að ECR á Evrópuþinginu. Þá er Bræðralag Ítalíu, flokkur Giorgiu Meloni, forsætisráðherra Ítalíu, og Lög og réttlæti, fyrrverandi stjórnarflokkur Póllands, þar innan borðs.

Sjálfstæðisflokkurinn átti aðild að ECR þar til fyrir nokkrum árum. Hann er nú aðild að Evrópska lýðflokknum sem kristilegir demókrataflokkar eru áberandi í.

Adam Bielan, Evrópuþingmaður Laga og réttlætis, sagði Ríkisútvarpinu á þriðjudag að ECR ætti í góðum tengslum við Miðflokkinn enda deildi hann í meginatriðum sömu skoðunum.

