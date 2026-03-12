Umsókn Miðflokksins í klúbb evrópska íhaldsmanna ekki svarað Kjartan Kjartansson skrifar 12. mars 2026 14:34 Gunnar Bragi Sveinsson, framkvæmdastjóri Miðflokksins, veltir fyrir sér hvort andstaða flokksins við ESB sé ástæða þess að stjórn samtaka evrópskra íhalds- og umbótaflokka hafi ekki tekið afstöðu til umsóknar hans um aðild. Vísir/Vilhelm Stjórn samtaka íhalds- og umbótaflokka á Evrópuþinginu hefur enn ekki afgreitt umsókn Miðflokksins um aðild að alþjóðlegu hliðarneti þeirra frá því í fyrra. Framkvæmdastjóri Miðflokksins segir óljóst hvort það sé vegna andstöðu hans við Evrópusambandið. Heimildin fullyrti í umfangsmikilli umfjöllun sinni um alþjóðlegar tengingar Miðflokksins á dögunum að flokkurinn væri í aðildarferli hjá Íhalds- og umbótaflokki Evrópu (ECR), þingflokki hægriflokka á Evrópuþinginu. Hvorki flokkurinn né samtökin staðfestu það þó við blaðið. Gunnar Bragi Sveinsson, framkvæmdastjóri Miðflokksins, staðfestir að flokkurinn hafi sóst eftir aðild að alþjóðlegu hliðarneti ECR í fyrra. „Ísland býr svo vel að eiga ekki fulltrúa á Evrópuþingi og eins og gefur að skilja getur íslenskur stjórnmálaflokkur því ekki verið formlegur hluti af slíku flokkasamstarfi,“ segir Gunnar Bragi í skriflegu svari við fyrirspurn Vísis. Ekki hafi þó orðið af þessari aukaaðild þar sem stjórn ECR hafi ekki afgreitt umsóknina. „Hvort það er vegna andstöðu okkar við ESB vitum við ekki,“ segir Gunnar Bragi í svari sínu. Sannir Finnar og Svíþjóðardemókratar fyrir á fleti Svíþjóðardemókratar í Svíþjóð og Sannir Finnar í Finnlandi eiga meðal annars aðild að ECR á Evrópuþinginu. Þá er Bræðralag Ítalíu, flokkur Giorgiu Meloni, forsætisráðherra Ítalíu, og Lög og réttlæti, fyrrverandi stjórnarflokkur Póllands, þar innan borðs. Sjálfstæðisflokkurinn átti aðild að ECR þar til fyrir nokkrum árum. Hann er nú aðild að Evrópska lýðflokknum sem kristilegir demókrataflokkar eru áberandi í. Adam Bielan, Evrópuþingmaður Laga og réttlætis, sagði Ríkisútvarpinu á þriðjudag að ECR ætti í góðum tengslum við Miðflokkinn enda deildi hann í meginatriðum sömu skoðunum. Miðflokkurinn Evrópusambandið Alþingi Mest lesið Guðmundur Elís ákærður fyrir að fara með stúlku um borð Innlent Bandaríkjamenn virðast lítið vita hvað þeir eru að gera Erlent Segist saklaus Innlent Rétt að leita svara hjá Alþjóðadómstólnum og óttast ekki afleiðingar Innlent Ísland tekur þátt í máli gegn Ísrael Innlent Sex snjóflóð fallin og veginum lokað Innlent Lögga með „vægt kvíðakast“ tók sjúkrabíl manns sem hafði verið skotinn Erlent Lyfin stundum of dýr en ekki hægt að stökkva á ódýrasta kostinn Innlent Ríkið sýknað vegna dauða ungrar konu í átökum við lögreglu Innlent Gengur stolt frá borði reynslunni ríkari Innlent Fleiri fréttir Umsókn Miðflokksins í klúbb evrópska íhaldsmanna ekki svarað Ríkið sýknað vegna dauða ungrar konu í átökum við lögreglu Samtal hafið um Ísafjarðarflug Ferðamenn valdi fleiri slysum en ölvaðir eða ungir ökumenn Miðflokkur kynnir sex efstu í Garðabæ Rétt að leita svara hjá Alþjóðadómstólnum og óttast ekki afleiðingar Norðanhríð fyrir vestan og Ísland í máli gegn Ísrael Þau eru á lista Samfylkingarinnar í Kópavogi Sex snjóflóð fallin og veginum lokað Guðmundur Elís ákærður fyrir að fara með stúlku um borð Ísland tekur þátt í máli gegn Ísrael Lyfin stundum of dýr en ekki hægt að stökkva á ódýrasta kostinn Meðalbiðtími fimmfalt lengri en viðmið landlæknis Ný lög séu eitt af mörgum skrefum sem þurfi að taka Gengur stolt frá borði reynslunni ríkari Óvissustig í Súðavíkurhlíð „Öryggi okkar fólks það eina sem skiptir máli“ „Eins og best verður á kosið í heiminum“ Besta fimleikafólk Danmerkur gefur góð ráð og sýnir á Íslandi „Allt lýðræðið þurrkað út“ Lilja lagði til breytingu á formennsku þingflokks Nýr listi Samfylkingarinnar í Árborg kynntur Segist saklaus Djúpstæður ágreiningur og íþróttasalur umbreytist í tónleikahöll Bjargað af þakinu eftir að bíllinn fór í kaf Úthlutaði 91 milljón til félagasamtaka Þungar refsingar undir í máli sem fer enn einn hringinn Sakar minnihluta um ódýra pólitík í aðdraganda kosninga „Þetta þýðir einfaldlega lengri biðtími“ Rúv er óháð hagsmunum stjórnmála og einkaaðila Sjá meira