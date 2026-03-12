Norðanhríð fyrir vestan og Ísland í máli gegn Ísrael Gunnar Reynir Valþórsson skrifar 12. mars 2026 11:41 Í hádegisfréttum fjöllum við um veðrið sem gengur nú yfir norðvestanvert landið. Snjóflóð hafa fallið yfir veginn um Súðavíkurhlíð og hefur honum nú verið lokað. Gular viðvaranir eru í gildi á svæðinu og önnur slík tekur gildi í kvöld fyrir Faxaflóann. Þá fjöllum við um þá ákvörðun stjórnvalda að taka þátt í málssókn gegn Ísraelum ásamt Suður-Afríku og fleiri ríkjum. Formaður utanríkismálanefndar segir mikilvægt að lögfræðilegar spurningar verði leiddar til lykta og óttast ekki afleiðingar vegna málsóknarinnar. Þá fjöllum við um möguleg kaup Símans á fjölmiðlum Sýnar og heyrum í sérfræðingi hjá VÍS sem segir að erlendir ferðamenn valdi fleiri alvarlegum slysum en ungir eða ölvaðir ökumenn. Í íþróttapakka dagsins fjöllum við um deildarkeppnirnar í handbotla og körfunni. Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið Guðmundur Elís ákærður fyrir að fara með stúlku um borð Innlent Bandaríkjamenn virðast lítið vita hvað þeir eru að gera Erlent Segist saklaus Innlent Ísland tekur þátt í máli gegn Ísrael Innlent Lyfin stundum of dýr en ekki hægt að stökkva á ódýrasta kostinn Innlent Lögga með „vægt kvíðakast“ tók sjúkrabíl manns sem hafði verið skotinn Erlent Rétt að leita svara hjá Alþjóðadómstólnum og óttast ekki afleiðingar Innlent Sex snjóflóð fallin og veginum lokað Innlent Gengur stolt frá borði reynslunni ríkari Innlent Meðalbiðtími fimmfalt lengri en viðmið landlæknis Innlent Fleiri fréttir Rétt að leita svara hjá Alþjóðadómstólnum og óttast ekki afleiðingar Norðanhríð fyrir vestan og Ísland í máli gegn Ísrael Þau eru á lista Samfylkingarinnar í Kópavogi Sex snjóflóð fallin og veginum lokað Guðmundur Elís ákærður fyrir að fara með stúlku um borð Ísland tekur þátt í máli gegn Ísrael Lyfin stundum of dýr en ekki hægt að stökkva á ódýrasta kostinn Meðalbiðtími fimmfalt lengri en viðmið landlæknis Ný lög séu eitt af mörgum skrefum sem þurfi að taka Gengur stolt frá borði reynslunni ríkari Óvissustig í Súðavíkurhlíð „Öryggi okkar fólks það eina sem skiptir máli“ „Eins og best verður á kosið í heiminum“ Besta fimleikafólk Danmerkur gefur góð ráð og sýnir á Íslandi „Allt lýðræðið þurrkað út“ Lilja lagði til breytingu á formennsku þingflokks Nýr listi Samfylkingarinnar í Árborg kynntur Segist saklaus Djúpstæður ágreiningur og íþróttasalur umbreytist í tónleikahöll Bjargað af þakinu eftir að bíllinn fór í kaf Úthlutaði 91 milljón til félagasamtaka Þungar refsingar undir í máli sem fer enn einn hringinn Sakar minnihluta um ódýra pólitík í aðdraganda kosninga „Þetta þýðir einfaldlega lengri biðtími“ Rúv er óháð hagsmunum stjórnmála og einkaaðila Þarf að greiða þriggja milljóna málskostnað parsins Stefán Vagn leiðir þingflokk Framsóknarflokksins Axel segist fórnarlamb subbulegra og fullkomlega tilhæfulausra ærumeiðinga Skólameistarinn fær ekki að leiða ráðherra til vitnis Refsingar Shamsudin-bræðra og Samúels þyngdar Sjá meira