Ferðamenn valdi fleiri slysum en ölvaðir eða ungir ökumenn Sunna Sæmundsdóttir skrifar 12. mars 2026 14:07 Um tíu þúsund tjón er tengjast umferðinni voru skráð á Vís á síðasta ári, eða um tuttugu og átta á dag. vísir/Vilhelm Erlendir ferðamenn valda fleiri alvarlegum slysum en ungir eða ölvaðir ökumenn. Framkvæmdastjóri tjóna og trygginga hjá VÍS telur nauðsynlegt að taka umræðu um hvernig bæta megi umferðaröryggi og fræða hópinn betur. Samkvæmt opinberum slysatölum sem teknar eru saman af Samgönustofu urðu 8.360 umferðarslys á síðasta ári og inni í því öll slys; banaslys, alvarleg slys, slys með litlum meiðslum og óhöpp þar sem enginn meiðist. Ljóst er að rauntalan er þó mun hærri. „Þegar við skoðum bara árið í fyrra að þá komu rúmlega tíu þúsund tjónsatvik sem geta þá falið í sér fleiri en eitt tjón inn á borð til okkar á öllu árinu, sem þýðir að það eru svona tuttugu og átta á dag," segir Reynir Bjarni Egilsson, framkvæmdastjóri trygginga og tjóna hjá VÍS. Hér er bara um VÍS að ræða og er heildartalan því mun hærri. Kostnaður við tjónin nam tæpum fjórtán milljörðum króna hjá VÍS á síðasta ári og er kostnaður allra tryggingafélaga metinn á um fjórtíu milljarða króna. Alvarlegustu slysin í dreifbýli Reynir segir stærstan hluta slysa eða tjóna verða á höfuðborgarsvæðinu og á stofnæðum út frá því. „Algengustu tjónin eru minni tjón, eins og bara þegar fólk er að bakka á bílastæðum, nudd í hringtorgum og eitthvað slíkt en algengustu alvarlegu slysin eru í dreifbýli og þá framanákeyrslur eða útafakstur. Þar er fólk á þjóðvegum á meiri hraða og þá eru slysin oft alvarlegri." Skoða þarf leiðir til að fækka umferðarslysum meðal erlendra ferðamanna, að mati framkvæmdastjóra hjá VÍS.vísir/Anton Brink Samhliða fjölgun ferðamanna hefur orðið breyting á samsetningu hópsins sem lendir í tjóni eða slysi. „Það er oft talað um kannski hættulega hópa eins og unga ökumenn og ölvaða ökumenn en erlendir ferðamenn eru að valda fleiri alvarlegum- og banaslysum á ári heldur en þessir hópar sem oftast eru ræddir. Okkur finnst alveg vert að minnast á þá til að fá umræðu um það hvort hægt sé að bæta umgjörðina í kringum." Í þeirra hópi eru ferðamenn frá Asíu sagðir valda oftast tjóni á bílaleigubílum. „Það eru ákveðnar forvarnir í gangi til þessara hópa en það er spurning hvort það þurfi að setja upp skýrari reglur eða ramma um hvernig þessum bílaleigumálum er háttað," segir Reynir. „Það er ákveðin fræðsla í gangi en það er spurning hvort það sé hægt að setja einhverja skyldufræðslu. Þetta er bara mál sem þarf að ræða með stjórnvöldum og öðrum þátttakendum." Umferð Umferðaröryggi Tryggingar Ferðaþjónusta Bílaleigur Samgönguslys