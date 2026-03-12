Innlent

Þau eru á lista Sam­fylkingarinnar í Kópa­vogi

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Samfylkingin í Kópavogi hefur kynnt lista sinn fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar. Jónas Már Torfason lögfræðingur leiðir listann.

Listinn var kynntur á fundi félagsins í gærkvöldi í sal Siglingafélagsins Ýmis.

verkefnum í bænum í þágu grunnþjónustu við íbúa. Við þurfum að lækka kostnað foreldra, greiða úr skrifræði sem fyrirtæki bæjarins þurfa að takast á við og bæta þjónustu við eldri borgara. Það er ekki annað hægt en að vera spenntur fyrir komandi sveitarstjórnarkosningum enda eru tækifærin til bætingar mörg og listinn feiknasterkur,” er haft eftir Jónasi Má í fréttatilkynningu.

Kosið var um efstu sæti listans.

Listinn í heild: 

1. Jónas Már Torfason, lögfræðingur

2. Eydís Inga Valsdóttir, teymisstjóri hjá Rannís

3. Hákon Gunnarsson, rekstrarhagfræðingur og varabæjarfulltrúi

4. Sólveig Skaftadóttir, alþjóðafræðingur

5. Orri Thor Eggertsson, nemi í rekstrarverkfræði og stjórnarmaður Taekwondofélagi Kópavogs

6. Hildur María Friðriksdóttir, sérfræðingur í jarðskorpurannsóknum á Veðurstofu Íslands

7. Örn Arnarson, kennari og formaður Samleiks

8. Mirabela Blaga, fasteignasali

9. Björn Þór Rögnvaldsson, lögfræðingur

10. Sólveig Jóhannesdóttir Larsen, nemi í stjórnmálafræði

11. Sigurður Kári Harðarson, nemi við lýðháskóla

12. Friðmey Jónsdóttir, deildarstjóri félagsmiðstöðva, fyrrverandi framkvæmdastjóri Samfés

13. Kristján Bjarnar Ólafsson, hagfræðingur hjá FSRE

14. Margrét Tryggvadóttir, formaður Rithöfundasambands Íslands

15. Jón Júlíusson, formaður GKG og fyrrv bæjarfulltrúi

16. Ingunn S. Unnsteinsdóttir Kristensen, dr. í sálfræði, Opni háskólinn HR

17. Ingi Hafliði Guðjónsson, matvinnslumaður og viðskiptafræðingur

18. Heiða Björk Þórbergsdóttir, framkvæmdastjóri

19. Erlendur Geirdal, tæknifræðingur

20. Kristín Sævarsdóttir, vörustjóri

21. Bergljót Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi

22. Rannveig Guðmundsdóttir, fyrrum ráðherra og bæjarfulltrúi

Sveitarstjórnarkosningar 2026 Samfylkingin Kópavogur

