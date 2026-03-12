Samfylkingin í Kópavogi hefur kynnt lista sinn fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar. Jónas Már Torfason lögfræðingur leiðir listann.
Listinn var kynntur á fundi félagsins í gærkvöldi í sal Siglingafélagsins Ýmis.
verkefnum í bænum í þágu grunnþjónustu við íbúa. Við þurfum að lækka kostnað foreldra, greiða úr skrifræði sem fyrirtæki bæjarins þurfa að takast á við og bæta þjónustu við eldri borgara. Það er ekki annað hægt en að vera spenntur fyrir komandi sveitarstjórnarkosningum enda eru tækifærin til bætingar mörg og listinn feiknasterkur,” er haft eftir Jónasi Má í fréttatilkynningu.
Kosið var um efstu sæti listans.
Listinn í heild:
1. Jónas Már Torfason, lögfræðingur
2. Eydís Inga Valsdóttir, teymisstjóri hjá Rannís
3. Hákon Gunnarsson, rekstrarhagfræðingur og varabæjarfulltrúi
4. Sólveig Skaftadóttir, alþjóðafræðingur
5. Orri Thor Eggertsson, nemi í rekstrarverkfræði og stjórnarmaður Taekwondofélagi Kópavogs
6. Hildur María Friðriksdóttir, sérfræðingur í jarðskorpurannsóknum á Veðurstofu Íslands
7. Örn Arnarson, kennari og formaður Samleiks
8. Mirabela Blaga, fasteignasali
9. Björn Þór Rögnvaldsson, lögfræðingur
10. Sólveig Jóhannesdóttir Larsen, nemi í stjórnmálafræði
11. Sigurður Kári Harðarson, nemi við lýðháskóla
12. Friðmey Jónsdóttir, deildarstjóri félagsmiðstöðva, fyrrverandi framkvæmdastjóri Samfés
13. Kristján Bjarnar Ólafsson, hagfræðingur hjá FSRE
14. Margrét Tryggvadóttir, formaður Rithöfundasambands Íslands
15. Jón Júlíusson, formaður GKG og fyrrv bæjarfulltrúi
16. Ingunn S. Unnsteinsdóttir Kristensen, dr. í sálfræði, Opni háskólinn HR
17. Ingi Hafliði Guðjónsson, matvinnslumaður og viðskiptafræðingur
18. Heiða Björk Þórbergsdóttir, framkvæmdastjóri
19. Erlendur Geirdal, tæknifræðingur
20. Kristín Sævarsdóttir, vörustjóri
21. Bergljót Kristinsdóttir, bæjarfulltrúi
22. Rannveig Guðmundsdóttir, fyrrum ráðherra og bæjarfulltrúi