Samtal hafið um Ísafjarðarflug Kristján Már Unnarsson skrifar 12. mars 2026 14:07 Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair. Lýður Valberg Viðræður eru hafnar milli Icelandair og Vegagerðarinnar um framhald áætlunarflugs til Ísafjarðar. Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair, segir of snemmt að segja til um hvernig þeim vindur fram. Icelandair var eina félagið sem bauð í flugleiðina milli Reykjavíkur og Ísafjarðar, með tilboð upp á 3,5 milljarða króna niðurgreiðslu næstu fjögur ár. Það var 2,2 milljörðum króna hærra en kostnaðaráætlun Vegagerðar sem hljóðaði 1,3 milljarða króna. Frá flugstöð Ísafjarðarflugvallar.Einar Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra hét því í fyrra að flug yrði tryggt áfram til Ísafjarðar eftir að Icelandair tilkynnti að það hyggðist hætta flugi þangað haustið 2026. Ráðherrann lýsti svo yfir miklum vonbrigðum með tilboð Icelandair þegar kunngert var um það fyrir tveimur vikum. „Já, það er eitthvað samtal í gangi sem er mjög skammt á veg komið,“ svarar Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair, um framhald málsins. „Við erum náttúrulega bara með okkar rekstrarforsendur í því. Við þekkjum reksturinn á Ísafjarðarfluginu mjög vel og það er bara staða málsins og það er eitthvað samtal nýhafið.“ Icelandair hefur notað flugvélar af gerðinni Dash 8 Q200 í fluginu til Ísafjarðar.Sigurjón Ólason -Eruð þið tilbúnir að gefa eitthvað eftir varðandi hvað þið þurfið að fá í niðurgreiðslu? „Það eru náttúrulega ýmsar forsendur í þessu eins og til dæmis bara hvað varðar flugáætlunina og þess háttar. En það er allt of snemmt að segja til um hvernig þessu vindur fram,“ svarar Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair. Icelandair Ísafjarðarbær Fréttir af flugi Samgöngur Byggðamál Reykjavíkurflugvöllur Tengdar fréttir „Ég er ekki að útiloka neitt, það er allt uppi á borðinu“ Innviðaráðherra útilokar ekki að tilboð Icelandair í áætlunarflug milli Ísafjarðar og Reykjavíkur verði samþykkt þrátt fyrir að vera langt yfir áætlun. Tilboðið er það eina sem barst og hljóðar upp á þrjá og hálfan milljarð króna, það er ríflega tveimur milljörðum yfir áætlun Vegagerðarinnar. 27. febrúar 2026 20:57 Tilboð Icelandair það eina og langt yfir áætlun Eitt tilboð barst í áætlunarflug Vegagerðar milli Ísafjarðar og Reykjavíkur. Tilboðið var frá Icelandair og er langt yfir áætluðum kostnaði Vegagerðar. Upplýsingafulltrúi segir tilboðið í yfirferð hjá Vegagerðinni. 26. febrúar 2026 09:14 Bæjarstjóri sleginn yfir ákvörðun Icelandair Bæjarstjóri Ísafjarðarbæjar segir slæmt fyrir allt samfélagið á Vestfjörðum verði ekkert áætlunarflug þangað. Hún var slegin eftir fréttir gærdagsins en fundar með Icelandair seinna í vikunni um málið. 4. mars 2025 11:41 Hornafjörður gæti bjargað flugi Icelandair á Ísafjörð Flestir bendir til að Icelandair hefji á ný flug til Hornafjarðar í haust eftir að félagið reyndist vera lægstbjóðandi í útboði Vegagerðarinnar. Þetta gæti breytt forsendum þeirrar ákvörðunar Icelandair að hætta Ísafjarðarflugi á næsta ári. 30. apríl 2025 22:20 Mest lesið Guðmundur Elís ákærður fyrir að fara með stúlku um borð Innlent Bandaríkjamenn virðast lítið vita hvað þeir eru að gera Erlent Segist saklaus Innlent Rétt að leita svara hjá Alþjóðadómstólnum og óttast ekki afleiðingar Innlent Ísland tekur þátt í máli gegn Ísrael Innlent Sex snjóflóð fallin og veginum lokað Innlent Lögga með „vægt kvíðakast“ tók sjúkrabíl manns sem hafði verið skotinn Erlent Lyfin stundum of dýr en ekki hægt að stökkva á ódýrasta kostinn Innlent Ríkið sýknað vegna dauða ungrar konu í átökum við lögreglu Innlent Gengur stolt frá borði reynslunni ríkari Innlent Fleiri fréttir Umsókn Miðflokksins í klúbb evrópska íhaldsmanna ekki svarað Ríkið sýknað vegna dauða ungrar konu í átökum við lögreglu Samtal hafið um Ísafjarðarflug Ferðamenn valdi fleiri slysum en ölvaðir eða ungir ökumenn Miðflokkur kynnir sex efstu í Garðabæ Rétt að leita svara hjá Alþjóðadómstólnum og óttast ekki afleiðingar Norðanhríð fyrir vestan og Ísland í máli gegn Ísrael Þau eru á lista Samfylkingarinnar í Kópavogi Sex snjóflóð fallin og veginum lokað Guðmundur Elís ákærður fyrir að fara með stúlku um borð Ísland tekur þátt í máli gegn Ísrael Lyfin stundum of dýr en ekki hægt að stökkva á ódýrasta kostinn Meðalbiðtími fimmfalt lengri en viðmið landlæknis Ný lög séu eitt af mörgum skrefum sem þurfi að taka Gengur stolt frá borði reynslunni ríkari Óvissustig í Súðavíkurhlíð „Öryggi okkar fólks það eina sem skiptir máli“ „Eins og best verður á kosið í heiminum“ Besta fimleikafólk Danmerkur gefur góð ráð og sýnir á Íslandi „Allt lýðræðið þurrkað út“ Lilja lagði til breytingu á formennsku þingflokks Nýr listi Samfylkingarinnar í Árborg kynntur Segist saklaus Djúpstæður ágreiningur og íþróttasalur umbreytist í tónleikahöll Bjargað af þakinu eftir að bíllinn fór í kaf Úthlutaði 91 milljón til félagasamtaka Þungar refsingar undir í máli sem fer enn einn hringinn Sakar minnihluta um ódýra pólitík í aðdraganda kosninga „Þetta þýðir einfaldlega lengri biðtími“ Rúv er óháð hagsmunum stjórnmála og einkaaðila Sjá meira