Sam­tal hafið um Ísafjarðarflug

Kristján Már Unnarsson skrifar
Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair.
Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair. Lýður Valberg

Viðræður eru hafnar milli Icelandair og Vegagerðarinnar um framhald áætlunarflugs til Ísafjarðar. Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair, segir of snemmt að segja til um hvernig þeim vindur fram.

Icelandair var eina félagið sem bauð í flugleiðina milli Reykjavíkur og Ísafjarðar, með tilboð upp á 3,5 milljarða króna niðurgreiðslu næstu fjögur ár. Það var 2,2 milljörðum króna hærra en kostnaðaráætlun Vegagerðar sem hljóðaði 1,3 milljarða króna.

Frá flugstöð Ísafjarðarflugvallar.Einar

Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra hét því í fyrra að flug yrði tryggt áfram til Ísafjarðar eftir að Icelandair tilkynnti að það hyggðist hætta flugi þangað haustið 2026. Ráðherrann lýsti svo yfir miklum vonbrigðum með tilboð Icelandair þegar kunngert var um það fyrir tveimur vikum.

„Já, það er eitthvað samtal í gangi sem er mjög skammt á veg komið,“ svarar Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair, um framhald málsins.

„Við erum náttúrulega bara með okkar rekstrarforsendur í því. Við þekkjum reksturinn á Ísafjarðarfluginu mjög vel og það er bara staða málsins og það er eitthvað samtal nýhafið.“

Icelandair hefur notað flugvélar af gerðinni Dash 8 Q200 í fluginu til Ísafjarðar.Sigurjón Ólason

-Eruð þið tilbúnir að gefa eitthvað eftir varðandi hvað þið þurfið að fá í niðurgreiðslu?

„Það eru náttúrulega ýmsar forsendur í þessu eins og til dæmis bara hvað varðar flugáætlunina og þess háttar. En það er allt of snemmt að segja til um hvernig þessu vindur fram,“ svarar Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair.

