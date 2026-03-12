Innlent

Fimm ár fyrir stangir fullar af am­feta­míni

Landsréttur kvað upp dóm sinn í málinu í dag.
35 ára pólskur karlmaður, Wojciech Pawelczyk, hefur í Landsréttir verið dæmdur í fimm ára fangelsi fyrir innflutning á 5,2 lítrum af amfetamínbasa frá Póllandi til Íslands. Efnið var falið í barnakoju, þó að maðurinn væri barnlaus.

Dómur Landsréttar þess efnis var kveðinn upp klukkan 15 en hefur ekki verið birtur og því liggja forsendur hans ekki fyrir að svo stöddu.

Pawelczyk var einnig dæmdur í fimm ára fangelsi í héraði í september í fyrra. Lýsingu á atvikum málsins, eins og þau horfðu við héraðsdómara, í fréttinni hér að neðan:



