Íslendingar skipa sér í hóp með öfgaríkjum með þátttöku í málsókn Suður-Afríku gegn Ísrael að mati formanns Miðflokksins. Ákvörðunin muni óhjákvæmilega hafa afleiðingar í samskiptum við bandamenn Íslendinga. Utanríkisráðherra segir Ísland standa með alþjóðalögum. Við fjöllum um málið í kvöldfréttum.
Við tökum einnig stöðuna á snjóflóðahættu sem er til staðar og förum yfir helstu frétt dagsins úr heimi íslenskra fjölmiðla, sem er fyrirhuguð sala á vef og útvarpsmiðlum Sýnar til Símans. Forstjóri Sýnar segir að þetta muni styrkja rekstrargrundvöll félagsins til lengri tíma, gangi salan eftir.
Enn berast fréttir frá Íran sem hafa áhrif til hækkunar olíuverðs. Þetta bítur hér á landi sem annars staðar í heiminum og ætlar Runólfur Ólafsson framkvæmdastjóri Félags íslenskra bifreiðaeigenda að rýna í málið með okkur í beinni útsendingu.
Þá er snarpri en góðri loðnuvertíð að ljúka. Kristján Már mun fara yfir mikilvægi þess fyrir þjóðarbúið og sýna allmagnað myndefni sem tekið er úti á rúmsjó.
Sportpakkinn er á sínum stað en þar gagnrýnir Þjálfari Þórs á Akureyri lið á höfuðborgarsvæðinu sem hafa undanfarin misseri ekki viljað senda sína bestu menn norður og segir Valsmenn hafa sýnt vanvirðingu með því að mæta með annan flokk liðsins til leiks norðan heiða.
Í Íslandi í dag kynnum við okkur leikverkið Gæðablóð, en þar koma saman þekkt sjarmatröll sem segja að það geti verið súrrealískt að vera svartur á Íslandi.
Þetta og margt fleira á samtengdum rásum Sýnar, Vísis og Bylgjunnar klukkan 18:30.