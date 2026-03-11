Landsliðskonan Katla Tryggvadóttir er enn að jafna sig eftir erfið veikindi og gat ekki beitt sér með Fiorentina þegar liðið féll út í undanúrslitum ítalska bikarsins í fótbolta í kvöld, með 2-0 tapi gegn Juventus.
Fiorentina hafði slegið AC Milan út í 8-liða úrslitum en varð að sætta sig við tap í kvöld. Á morgun mætast Roma og Inter í hinum undanúrslitaleiknum.
Hlín Eiríksdóttir kom inn á sem varamaður í kvöld þegar hálftími var eftir, en staðan var þá þegar orðin 2-0 eftir mörk frá Chiara Beccari og Ana Capeta.
Hlín var að koma úr tveimur krefjandi leikjum við Spán og England í undankeppni HM en Katla missti óvænt af þeim leikjum eftir að hafa veikst.
Í samtali við Fótbolta.net kvaðst Katla hafa endað á spítala í Torrevieja, daginn eftir að landsliðið kom saman til æfinga á Spáni, og að um skæða bólgu og sýkingu nýra hefði verið að ræða. Hún endaði á að vera á spítala í heila viku og fékk svo að fara heim í nokkra daga áður en hún ferðaðist aftur til Flórens í dag.