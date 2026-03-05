Innlent

Meiri­háttar líkams­á­rás og sér­stakt innbrotaeftirlit

Hólmfríður Gísladóttir skrifar
Fimm gistu fangageymslur lögreglu í morgun.
Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynning um meiriháttar líkamsárás í gærkvöldi eða nótt. Greint er frá þessu í yfirliti lögreglu yfir verkefni vaktarinnar en engar frekar upplýsingar gefnar um málið, sem er sagt í rannsókn.

Lögreglu bárust einnig tilkynningar um rúðubrot í heimahúsi í póstnúmerinu 105, innbrot í heimahús í póstnúmerinu 110 og um þjófnað í matvöruverslun í miðborginni. Þá var ölvuðum einstaklingi ekið heim, sem hafði verið að áreita fólk í matvöruverslun.

Lögregla rannsakar einnig árekstur og afstungu og var með sérstakt innbrotaeftirlit í hverfum 104 og 108.

Afskipti voru höfð af nokkrum ökumönnum. Einn var ölvaður og undir áhrifum fíkniefna og reyndist einnig hafa verið sviptur ökuréttindum. Þá var einn sektaður vegna þess hvernig hann lagði ökutæki sínu.

Skráningarmerki voru einnig fjarlægð af fjórum ótryggðum ökutækjum.

Lögreglumál

