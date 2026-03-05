Meiriháttar líkamsárás og sérstakt innbrotaeftirlit Hólmfríður Gísladóttir skrifar 5. mars 2026 06:30 Fimm gistu fangageymslur lögreglu í morgun. Vísir/Einar Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu barst tilkynning um meiriháttar líkamsárás í gærkvöldi eða nótt. Greint er frá þessu í yfirliti lögreglu yfir verkefni vaktarinnar en engar frekar upplýsingar gefnar um málið, sem er sagt í rannsókn. Lögreglu bárust einnig tilkynningar um rúðubrot í heimahúsi í póstnúmerinu 105, innbrot í heimahús í póstnúmerinu 110 og um þjófnað í matvöruverslun í miðborginni. Þá var ölvuðum einstaklingi ekið heim, sem hafði verið að áreita fólk í matvöruverslun. Lögregla rannsakar einnig árekstur og afstungu og var með sérstakt innbrotaeftirlit í hverfum 104 og 108. Afskipti voru höfð af nokkrum ökumönnum. Einn var ölvaður og undir áhrifum fíkniefna og reyndist einnig hafa verið sviptur ökuréttindum. Þá var einn sektaður vegna þess hvernig hann lagði ökutæki sínu. Skráningarmerki voru einnig fjarlægð af fjórum ótryggðum ökutækjum. Lögreglumál Mest lesið Hola í vegi tók fjóra bíla úr umferð á vanræktum vegkafla Innlent Sjá sér með engu móti fært að ná björgunarflugi Innlent Taka beri orðum bandarískra stjórnvalda um stöðuna í Íran með fyrirvara Erlent Tólf prósent Íslendinga á bótum Innlent Hraðlygni leiðsögumaðurinn ekki einsdæmi: „Ekki að borga skatta, ekki að borga skyldur“ Innlent Vantaði fimmtán tennur eftir að þau sviku út rafræn skilríki og neyddu í flug Innlent Næsta skref að úttekt verði gerð á umfangi bælingarmeðferða Innlent Sagði frá ofbeldinu í fyrsta skipti Innlent Bændur á loðnuvertíð til að eiga fyrir áburðinum Innlent Brynjar ráðinn korter í kosningar Innlent Fleiri fréttir Hola í vegi tók fjóra bíla úr umferð á vanræktum vegkafla Tólf prósent Íslendinga á bótum Næsta skref að úttekt verði gerð á umfangi bælingarmeðferða Bændur á loðnuvertíð til að eiga fyrir áburðinum Sjá sér með engu móti fært að ná björgunarflugi Önnur hver stelpa beðin um nektarmyndir og fær klámfengin skilaboð Vantaði fimmtán tennur eftir að þau sviku út rafræn skilríki og neyddu í flug Engin leið að koma sér í björgunarferðir Hraðlygni leiðsögumaðurinn ekki einsdæmi: „Ekki að borga skatta, ekki að borga skyldur“ Leikskólastjóri og fyrrverandi fótboltamaður fram fyrir Miðflokkinn Reyndi að kveikja í bíl Grásleppufrumvarpið samþykkt Sagði frá ofbeldinu í fyrsta skipti Rannsaka frelsissviptingu og fíkniefnavörslu „Við ætlum ekki að líða þetta“ Baðst afsökunar í þinginu: „Þeir eru að verja ríka fólkið, kvótakóngana, sægreifana“ Lögregla bankar upp á vegna hótana í garð ráðamanna Bein útsending: Ræða upplýsingaóreiðu og netógnir í aðdraganda kosninga Sýknudómur Brims í máli sjómannsins ómerktur Ráðherra friðlýsti Grafarvoginn Brynjar ráðinn korter í kosningar Eitt helsta kennileiti bæjarins rifið: „Þetta er annað heimilið mitt“ Þau skipa D-listann í Hveragerði Rósa í heiðurssæti Sjálfstæðisflokksins í Hafnarfirði Flóttinn frá Dúbaí gengur vel Segir ummæli séra Jakobs kalla á rannsókn lögreglu Átján Íslendingar óskað eftir sæti í björgunarferðum Niðurstöður samræmdu prófanna birtar eftir skólum Ummæli kanslara kaþólikka gagnrýnd og átján Íslendingar vilja far með björgunarvélum Hraðlyginn leiðsögumaður úr landi Sjá meira